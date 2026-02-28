ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden müzakerelerle ilgili "mutlu olmadığını" açıkladı. Trump olası bir operasyona ilişkin "Bunu yapmak istemiyorum ama bazen yapmanız gerekir" dedi.

ABD ile İran arasında devam eden müzakere görüşmelerinin sonuncusu önceki gün Cenevre'de gerçekleştirildi. ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelere ilişkin değerlendirmeler bulundu.

Trump, Texas’a gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilerin sorularını cevapladı.

Donald Trump, İran'ın iyi niyetle ve açık şekilde müzakere etmediğini öne sürerek yine de anlaşma yapmak istediğini ve daha fazla görüşme beklediklerini söyledi.

İran’a karşı olası askeri müdahalenin uzun ve yıpratıcı savaşa dönüşme riskinin olup olmadığı sorusu üzerine Trump, “Her zaman bir risk vardır. Biliyorsunuz, savaş olduğunda her şeyde hem iyi hem de kötü bir risk vardır” dedi.

Trump, askeri müdahalenin rejim değişikliğine sebep olup olmayacağı sorusuna da “Hayır, kimse bilmiyor. Olabilir de olmayabilir de. Bunu ordu olmadan yapabilsek güzel olurdu ama bazen yapmak zorundasınız” şeklinde cevap verdi.

"(İran) İyi niyetle ve açık bir şekilde müzakere etmeleri harika olurdu ama bunu anlamıyorlar” diyen Trump, İran konusunda henüz bir karar vermediğini ancak nükleer silaha sahip olamayacağını ve bu konuda anlaşma yapmak istediklerini belirtti.

Trump, “Bize sahip olmamız gerekenleri vermeye yanaşmamalarından mutlu değilim” diye konuştu.

