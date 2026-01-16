Kamuda en düşük maaş brüt 105 bin TL oldu

Suna ERDEN

Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenen yüzde 18.39 oranındaki artışın değiştirilmeyeceği öğrenildi. Buna göre asgari ücret 1 Ocak’tan itibaren brüt 60 bin 618 TL, net 52 bin 738 TL olarak uygulanacak. Kamuda ise yüzde 21.66’lık artışla barem 4 en düşük maaş brüt 105 bin 749 TL olacak. Müsteşarların aylık maaşı ise brüt en düşük 340 bin 126, en yüksek 400 bin 330 lira olacak. Maliye Bakanlığının yeni vergi oranlarını belirlemesi sonrasında söz konusu maaşların net tutarının aydınlanması bekleniyor.

Mali Müşavir Göksel Saydam’ın hesaplamasına göre; milletvekilleri en yüksek müsteşar maaşına ilaveten yüzde 12 oranında temsil ödeneği alacak. Meclis Başkan yardımcısının temsil ödeneği yüzde 15, Meclis Başkanı ve Başbakan’ın yüzde 19, Cumhurbaşkanı’nın ise yüzde 25 olarak belirlendi.

Kamuda baremler ve en düşük brüt maaşlar

4- 105.749,45

5- 108.956,29

6- 112.197,85

7- 115.461,89

8- 119.207,41

9- 123.090,57

10- 127.944,23

11- 136.478,81

12- 142.143,89

13- 148.742,25

14- 156.061,89

15- 164.482,35

16- 173.719,53

17B – 189.554,33

17A- 200.832,69

18B- 233.606,22

18A- 284.358,84

19- 340.026,27