banner564

Kamuda en düşük maaş brüt 105 bin TL oldu

Kamuda en düşük maaş brüt 105 bin, en yüksek maaş da 400 bin lira oldu

Kamuda en düşük maaş brüt 105 bin TL oldu

Suna ERDEN

Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirlenen yüzde 18.39 oranındaki artışın değiştirilmeyeceği öğrenildi. Buna göre asgari ücret 1 Ocak’tan itibaren brüt 60 bin 618 TL, net 52 bin 738 TL olarak uygulanacak. Kamuda ise yüzde 21.66’lık artışla barem 4 en düşük maaş brüt 105 bin 749 TL olacak. Müsteşarların aylık maaşı ise brüt en düşük 340 bin 126, en yüksek 400 bin 330 lira olacak. Maliye Bakanlığının yeni vergi oranlarını belirlemesi sonrasında söz konusu maaşların net tutarının aydınlanması bekleniyor.

Mali Müşavir Göksel Saydam’ın hesaplamasına göre; milletvekilleri en yüksek müsteşar maaşına ilaveten yüzde 12 oranında temsil ödeneği alacak. Meclis Başkan yardımcısının temsil ödeneği yüzde 15, Meclis Başkanı ve Başbakan’ın yüzde 19, Cumhurbaşkanı’nın ise yüzde 25 olarak belirlendi.

Kamuda baremler ve en düşük brüt maaşlar

4- 105.749,45

5- 108.956,29

6- 112.197,85

7- 115.461,89

8- 119.207,41

9- 123.090,57

10- 127.944,23

11- 136.478,81

12- 142.143,89

13- 148.742,25

14- 156.061,89

15- 164.482,35

16- 173.719,53

17B – 189.554,33

17A- 200.832,69

18B- 233.606,22

18A- 284.358,84

19- 340.026,27 

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Kavaz
Kavaz - 4 saat Önce

En az 2000 € ??? Rumda bile böylesi yok

Girneli
Girneli - 4 saat Önce

Hey yavrum,
Boşa çalışıyoruz biz boşa.
Ondan herkes devlete girebilmek için biribirini yiyor.
Torpiller rüşvetler havada uçuşuyor!!!

Rıza Murat
Rıza Murat - 7 saat Önce

Verilen maaş artışlarına çok sevinmeyelim !
3 Ay sonra cebimizde eriyen TL’ler ve KKTCnin fahiş Pahalılığı ile 3 - 4. Ay sonra yine Maaş artışları için yine Çığlıklar başlayacaktır ! KKTCnin kronikleşmiş bu kısır döngüsüne bir çare var mı acaba !

Kavaz
Kavaz - 4 saat Önce

Tüm esnaf ve gıda ithalatçıları yarından tezi yok derhal fiyatları 400 bin maaş alana göre ayarlayın. Başkada bildiğiniz bir ekonomi yok

SIRADAKİ HABER
Ortak mesaj
Ortak mesaj
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner628

banner473