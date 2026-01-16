Ortak mesaj

KKTC’yi ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iki ülke arasındaki iş birliğini daha ileri taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Yılmaz, KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilen, müreffeh bir ülke olması hedefiyle çalıştıklarını belirtirken, Başbakan Ünal Üstel de İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşmaları çerçevesinde yeni adımların ele alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün saat 20.00 sıralarında adaya geldi.

Yılmaz’ı Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve bakanlar ile yetkililer karşıladı.

Yılmaz adaya gelmesinin ardından, Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel ile ortak basın açıklaması yaptı.

Yılmaz: Hedefimiz KKTC’nin müreffeh bir ülke olması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sarsılmaz bir iradeyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanında durmaya devam ettiklerini vurguladı. KKTC’ye ilişkin her gelişmeyi yakından takip ettiklerini, Kıbrıslı Türk halkının huzur ve refahı için yorulmadan çalıştıklarını belirten Yılmaz, “Hedefimiz KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilen, müreffeh bir ülke olması” dedi.

Konuşmasında, Kıbrıs konusuna da değinen Cevdet Yılmaz, adada adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşmanın anahtarının Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili olduğunu vurguladı.

Yılmaz, “Bunun asgari tezahürü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’yle doğrudan uçuşların, doğrudan ticaretin ve doğrudan temasların önünün bir an evvel açılmasıdır” dedi.

Üstel: İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması ele alınacak

Başbakan Ünal Üstel de “Kıbrıs sevdalısı” olarak nitelediği Cevdet Yılmaz’ı bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

KKTC–Türkiye ilişkilerinin Kıbrıslı Türkler için yaşamsal olduğunu kaydeden Başbakan Üstel, “Bizler bu ziyaretleri; ortak tarihimizin, ortak kaderimizin ve ortak gelecek vizyonumuzun somut bir tezahürü olarak görmekteyiz.”dedi.

Cevdet Yılmaz’ın ziyareti kapsamında gelecek ay imzalanması öngörülen İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması çerçevesinde yürütülen çalışmaların ele alınacağını aktaran Üstel, bu çerçevede devam eden projeleri ve KKTC’nin geleceğine imza atacak yeni projeleri tek tek gözden geçirme fırsatı bulacaklarını belirtti.

İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşmalarının reel sektörü güçlendiren, kamu maliyesini sağlamlaştıran, altyapı yatırımlarını hızlandıran ve halkın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen stratejik yol haritaları olduğunu kaydeden Başbakan Ünal Üstel, “Bundan önceki iktisadi ve mali iş birliği anlaşmalarında tarihi kaynak rekorlarına ulaştık. İnanıyorum ki kısa bir süre sonra imzalayacağımız yeni anlaşmayla da yeni bir rekora birlikte imza atacağız.” dedi.

Üstel sözlerine şöyle devam etti:

“İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında; kamu maliyesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, altyapı projeleri, enerji ve ulaşım, dijital dönüşüm ve sosyal politikalar başlıklarında önemli adımlar atmayı hedefliyoruz. Özellikle reel sektörün desteklenmesi başlığı, bazı sektörlerimizde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırabilecek güçlü destekleri de içermektedir. Ayrıca bu ziyaret sürecinde; KKTC iç güvenlik meselelerini, trafik kazalarına ilişkin alınabilecek ek tedbirleri ve devreye sokulacak yeni teknolojik sistemleri, enerji alanında atılacak ortak yeni adımları da geniş kapsamlı şekilde ele alacağız. Çeşitli lansmanlara katılacak, açılışlar yapacak, sektör buluşmaları ve teknik toplantılar gerçekleştireceğiz. Bu temaslar sonucunda atılacak her adım; Kıbrıs Türk halkının geleceğini sağlamlaştıran, refahını artıran, güven ve huzur içinde yaşamı güçlendiren adımlar olacaktır. KKTC’nin güzel yarınlarını birlikte inşa etmeye devam ediyoruz.”

Biz laf değil, iş üreten bir anlayışı temsil ediyoruz

“Biz hükümet olarak şunu çok net söylüyoruz. Biz laf değil, iş üreten bir anlayışı temsil ediyoruz.” diyen Üstel, dördüncü yılına siyasi istikrarını bozmadan giren bir hükümet olduklarını ve KKTC tarihinin son dönemlerde kurulmuş en uzun soluklu hükümeti olduklarını hatırlattı.

Üstel, şöyle devam etti:

“Bu istikrar sayesindedir ki, tüm ortak projelerde ve imzalanan tüm iktisadi ve mali iş birliği anlaşmalarında en yüksek gerçekleşme oranlarını sağladık. Yıllardır yarım kalan projeleri tamamlıyor, yıllardır yapılmayan reformları hayata geçiriyoruz. Elbette bu adımların her aşamasında; Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın güçlü desteğini görüyoruz. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, ülkemize hoş geldiniz diyor; ziyaretinizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Yılmaz’ın programı

Yılmaz, bugün Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edilecek.

Cevdet Yılmaz daha sonra Lefkoşa Concorde Otel’de “Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetim ve Akıllı Kavşak Projesi Lansman Töreni”ne katılacak.

Acapulco Otel’de, saat 15.00’te KKTC Ekonomik Örgütler Platformu ile toplantı gerçekleştirecek olan Yılmaz, akşam temaslarını tamamlayarak adadan ayrılacak.

