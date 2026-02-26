Önceliğim diplomasi 

ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasını Washington'da yaptı.

İç politikasının yanında Venezuela, gümrük vergileri ve İran konularına da değinen Trump, kendi rekorunu geliştirerek bir saat 48 dakika kürsüde kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre’de gerçekleştirdiği geleneksel Birliğin Durumu konuşmasında, İran’a yönelik olası bir askeri operasyonun hala masada olduğunu belirtti.

Dış politika bölümünün önemli bölümünü oluşturan İran hakkında Trump, bu ülkeyi "dünyanın en büyük terör sponsoru" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı, Tahran’ın nükleer silah sahibi olmasına asla müsaade etmeyeceklerini açıkladı.

İran'da en az 32 bin protestocunun öldürüldüğünü belirten Trump, “Nükleer çalışmaya yeniden başlamak istiyorlar. Anlaşma yapmak istiyorlar ancak onlardan ‘Nükleer silaha sahip olmayacağız’ sözünü henüz duyamadık” dedi.

Orta Doğu’ya yapılan devasa askeri yığınağı vurgulayan Trump , buna rağmen önceliğinin diplomasi olduğunu belirtti.

İran rejimini protestocuları öldürmekle suçlayan Trump, İran'ın ABD'ye ulaşabilecek füzeler geliştirdiğini savundu. "Tehditlerle yüzleşmekten asla çekinmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Gümrük vergilerini iptal eden hakimler en önde oturdu

ABD Başkanı Trump'ın dış politika silahı olarak kullandığı gümrük vergileri de konuşmasında yer buldu. ABD Yüksek Mahkemesi’nin geniş kapsamlı gümrük vergilerini iptal eden ve 6'ya karşı 3 ile geçen kararına sert çıktı. Mahkemenin kararını "talihsiz" diye nitelendirdi.

Trump'ın kongrede gerçekleşen konuşmasında Yüksek Mahkeme'nin üyeleri en ön sırada oturduğu görülürken, ABD Başkanı, Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası yerine 1974 Ticaret Yasası’nı kullanarak vergileri sürdüreceğini duyurdu.

Küresel gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 15'e çıkardığını açıklayan Donald Trump, bu vergilerin modern gelir vergisi sisteminin yerini alarak halkın üzerindeki mali yükü hafifleteceğini savundu.

Uzun konuşma sırasında madalya da verdi

Trump, konuşması sırasında ödül de verdi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun yakalanması operasyonunu yöneten Eric Slover ve 100 yaşındaki eski donanma pilotu Royce Williams’a Onur Madalyası (Medal of Honor) verildi.

