Meksika savaş  alanına döndü

Meksika'nın en büyük suç örgütlerinden Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) lideri "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera'nın askeri operasyonda öldürülmesiyle başlayan şiddet olayları sokakları savaş alanına çevirdi. Meksika Savunma Bakanı Ricardo Trevilla Trejo yaptığı açıklamada, Jalisco'ya ek 2 bin 500 asker gönderildiğini, pazar gününden bu yana yaklaşık 9 bin 500 asker konuşlandırıldığını aktardı. Meksika’nın batısındaki Jalisco eyaletinde güvenlik güçleri ile CJNG üyeleri arasında çıkan çatışmalar sırasında Puerto Vallarta kentinde şiddet olayları yaşandı. Puerto Vallarta'nın limanı da dahil bazı bölgelerinde dumanlar yükseldi. Yaşanan olaylarda bazı bina ve araçların zarar gördüğü, çeşitli noktalarda yangınların çıktığı bildirildi. Eyalet yönetimi güvenlik gerekçesiyle toplu taşımayı durdurdu ve halktan evlerinde kalmalarını istedi.

