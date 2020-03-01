İdlib çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde "İdlib'deki masum insanlar korunmalı" çağrısında bulundu. Ayrıca Ruhani, Erdoğan’a İran, Türkiye ve Suriye liderlerinin bir zirve toplantısında bir araya gelmesini önerdi.

Ruhani ile Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

İran devlet televizyonu, telefon görüşmesinde Ruhani’nin Erdoğan’a İdlib’in durumunun çok karışık olduğunu söylediğini belirtti. Ruhani, ayrıca “İdlib’deki masum insanlar korunmalı” çağrısında bulundu.

Reuters’ta yer alan habere göre, Ruhani, görüşmede İdlib’de “kökünden sökülmesi gereken tehlikeli teröristlerin” olduğunu ifade etti.

Ruhani, telefonla görüştüğü Erdoğan'a İran, Türkiye ve Suriye liderlerinin bir zirve toplantısında bir araya gelmesini önerdi.

Ruhani ayrıca Türkiye-Rusya-İran’ın kurduğu Astana sürecinin önemine de vurgu yaparak, Türk, Rus ve İran liderlerinin bir araya geleceği zirve toplantısına Tahran'ın ev sahipliği yapabileceğini de söyledi.

İletişim Başkanlığı’ndan açıklama

İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye dair yapılan açıklamada “Erdoğan ile Ruhani’nin görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere, bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı” denildi.

Putin ile Ruhani de görüştü

Kremlin'in basın ofisinden yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Telefon görüşmesinde liderler Suriye’ye ilişkin Astana üçlüsü olarak varılmış olan anlaşmaların tamamıyla uygulanması gerektiğini kaydetti.

