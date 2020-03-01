Hükümete çağrı yaptı

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı Ali Özgöçmen, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde önceki gün çıkan yangın sonrasında büyük bölümünün hizmet veremez durumda olduğunu söyleyerek, Bakanlar Kurulu’nun Lefkoşa bölgesinde en teşekküllü hastaneyi acil olarak geçici süreliğine kamulaştıracak karar üretmesi gerektiğini kaydetti.

Özgöçmen yaptığı yazılı açıklamada, hastanede zarar ziyan tespiti yapılabilmesinin biraz zaman alacağına dikkat çekerek, tehdit altında olan halk sağlığının yeniden güvence altına alınabilmesi için vakit kaybedilmemesi gerektiğini ifade etti.

Hastanenin sigorta kapsamında olup olmadığını da soran Özgöçmen, hastane sigorta kapsamındaysa, yetkilileri sigortanın kapsamı konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye çağırdı.

Özgöçmen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tüm camiamıza ve halkımıza geçmiş olsun diler, kayıplarımız için üzüntümüzün büyüklüğünün bilenmesini ister ve rahmet dileriz.”