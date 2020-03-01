Cenk Sarkuş, Merit sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs’a geliyor

Ünlü müzisyen ve ritm eğitmeni Cenk Sarkuş, Demtur Travel ve Merit Royal Premium Otel sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs’a geliyor

Fark yaratan çalışmaları ile dikkat çeken Demtur Travel, ruhunuza şifa olacak bir organizasyona imzasını atıyor. Ünlü müzisyen ve ritm eğitmeni Cenk Sarkuş, Demtur Travel ve Merit Royal Premium Otel sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs’a geliyor.

Türkiye’de birçok bölgede Ses ile Dengelenme Atölyeleri gerçekleştiren Sarkuş, bu çalışmayı, Kuzey Kıbrıs’ta ilk defa gerçekleştirecek. Merit Royal Premium’da düzenlenecek organizasyon için iki farklı seans düzenlenecek.12 Mart Perşembe saat 19.30 ve 14 Mart Cumartesi saat 14.30’da gerçekleştirilecek seanslara katılmak isteyenler 0850 390 66 66 numaralı telefondan bilgi alabilecekler.

Kuzey Kıbrıs’ta Demtur sayesinde ilk kez gerçekleştireceği Ses ile Dengelenme Atölyesi için çok mutlu olduğunu belirten Cenk Sarkuş, “İnsanların arayış içinde oldukları ruh, zihin ve beden dengesi, evrende doğal olarak titreşimlerle bulunmaktadır. Titreşimin ise bedeni derinlemesine rahatlattığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu atölyede ses, titreşim ve frekans hakkında ihtiyacımız olan temel bilgileri alacağız. Ardından kendi sesimizi kullanarak, çakra sesleriyle çalışacağız ve nihayetinde Tibet kaselerinin, gongların, tuning fork’ların ve diğer güçlü titreşimli enstrümanların mucizevi faydalarını deneyimleyeceğiz. Bu çalışma için çok mutluyum çünkü ilk defa Demtur Travel sayesinde Kuzey Kıbrıs’taki katılımcılarla buluşacağım.” dedi.



