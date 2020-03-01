Tekke Bahçesine defnedildi

1974’ün ilk şehitlerinden olan Hüseyin Ali Arabacı için tören düzenlendi

Tekke Bahçesine defnedildi

Kayıp şehit Hüseyin Ali Arabacı dün Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedildi.
1974’ün ilk şehitlerinden olan Hüseyin Ali Arabacı için dün Tekke Bahçesi Şehitliği’nde sivil tören düzenlendi. 
Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, muharip dernek temsilcileri, aileler katıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı, aileye taziyelerini iletti.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Önemli bir kavşaktayız
Önemli bir kavşaktayız
  1. KIBRIS