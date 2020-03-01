Kayıp şehit Hüseyin Ali Arabacı dün Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedildi.
1974’ün ilk şehitlerinden olan Hüseyin Ali Arabacı için dün Tekke Bahçesi Şehitliği’nde sivil tören düzenlendi.
Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, muharip dernek temsilcileri, aileler katıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı, aileye taziyelerini iletti.
Tekke Bahçesine defnedildi
1974’ün ilk şehitlerinden olan Hüseyin Ali Arabacı için tören düzenlendi
Kayıp şehit Hüseyin Ali Arabacı dün Tekke Bahçesi Şehitliği’ne defnedildi.
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