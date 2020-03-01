Gözler Pilli’de

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde önceki gün meydana gelen yangın sonrasında temizlik çalışmaları hemen başlatıldı. Sabahın erken saatlerinde hastaneye giden temizlik ekipleri, yanan eşyaları bina dışına çıkarırken, hasar tespitleri için Türkiye’den teknik ekip istendi.

Ülkede şok etkisi yaratan yangın sonrasında, bina ve aletlerin hangi şirket veya şirketler tarafından sigortalandığı ve sigorta bedelinin ne kadar olduğu açıklık kazanmadı.

Diyalog’a ulaşan vatandaşlar, hayati önem taşıyan bir yerin sigortasız olamayacağını belirtirken, yangın sonrasında herhangi bir sigorta şirketinden açıklama gelmediğini, Sağlık Bakanı’nın da bu konuda kamuoyunu aydınlatmadığına dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin bu konuda tatminkar bir açıklama yapmasını bekleyen vatandaşlar “Eğer bu hastane sigortalıysa o zaman tamiratı için neden halktan yardım bekleniyor?” diye sordu.

Özyılkan: Çalışmalara hızla başlandı

Öte yandan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde dün sabah çıkan yangın sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmaları hızla başladı.

TAK Muhabirinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan’dan aldığı bilgiye göre, hastanede hasar tespit ve temizlik çalışmalarına hızla başlandı.

Özyılkan, Sağlık Bakanlığı ve hastane yönetim kurulunun, hastanenin yeniden hizmet verebilir duruma gelmesi için gerekli tüm çalışmaları başlattığını, hızla devam ettiğini kaydetti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu’ndaki yangın, önceki sabah saat 06.45 sıralarında Kalp Damar Cerrahisi Anjiyo bölümünde başlamıştı.

İki hastanın hayatını kaybettiği yangında, 291 yatan hastadan 103’ü çeşitli hastanelere sevk edilirken, bazı hastalar da taburcu edilmişti.

Acil servis dahil bir çok bölümde hizmet verilemeyen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde; Göğüs Hastalıkları, Enfeksiyon Hastalıkları, Onkoloji, Diyaliz, Psikiyatri ve Diş servisleri ise hizmet vermeye devam ediyor.

YDÜ Hastanesi Acil Servisinde ücretsiz hizmet

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yangınının ardından Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’nde, Sağlık Bakanlığı’yla koordine halinde, acil servis hizmetlerinin ücretsiz olarak verilmeye başlandığı bildirildi.

Başhekim Prof. Dr. Müfit C. Yenen, açıklamasında, halkın sağlık konusundaki mağduriyetini ortadan kaldırmak, dayanışma ve elbirliğiyle yaraları sarmak arzusuyla ücretsiz hizmet vermeye başladıklarını belirtti.

Yenen, yaptığı yazılı açıklamada, erken doğum, solunum yetmezliği ve benzeri sebeplerle yenidoğan yoğun bakım servisine 13 bebek getirildiğini ve şu anda tüm bebeklerin sağlıklı olduğunun haberini vermekten mutluluk duyduğunu bildirdi.

Emeklilerden hastane için 60 bin TL

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği, dün gerçekleştirdiği Genel Kurul toplantısında, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki yanınla oluşan ciddi hasarın bir an önce giderilmesi için, 60 bin TL katkıda bulunmayı kararlaştırdı.

Dernek Genel Başkanı Mustafa Tolga, yaptığı açıklamada, olanakları oldukça katkılarını sürdüreceklerini de belirtti.

