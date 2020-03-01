Türkiye tek yürek

İdlib'de rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 34 asker son yolculuklarına uğurlanıyor. Herkesin tek yürek olduğu cenazelerde acı ve gözyaşı var...

Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın cenazesi, memleketi Tokat'ta toprağa verildi. Şehidin naaşı, Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak merkeze bağlı Uğrak köyündeki babaevine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan (23) için, İzmir'in Gaziemir ilçesinde cenaze töreni düzelendi. Son yolculuğuna dualarla uğurlanan Alpaslan'ın cenazesinde, gözyaşları sel oldu.

Şehit Alpaslan'ı tanımayan birçok vatandaş da, ellerinde Türk bayraklarıyla cenazeye gelerek namaz kıldı, dualar etti.

Acılı anne Latifa Alpaslan ile şehidin kız kardeşleri, Türk bayraklı tabuta sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü. Namazın kılınmasının ve helallik alınmasının ardından tören mangası tarafından omuzlanan cenaze, askeri bando eşliğinde cenaze aracına götürüldü. Cenazeye katılan binlerce kişi de, tekbir getirdi. Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan'ın cenazesi, Konak ilçesine bağlı Kadifekale Hava Şehitliği'nde defnedildi.

Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı 'nın (23) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde toprağa verildi.

Saygılı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak yüzlerce araçtan oluşan konvoy halinde Türkoğlu ilçesine bağlı Beyoğlu Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından şehidin naaşı İnönü Tabaklı Camisine getirildi.

"O bütün halkımızın evladı"

Törende baba ve kardeşler, şehidin fotoğrafını alarak öpüp başına koydu. Baba Hüseyin Saygılı, elindeki fotoğrafı alarak "O bütün halkımızın evladıdır. Başımız sağolsun" dedi.

Tören sırasında Mahir Ünal, baba Hüseyin Saygılı'nın sürekli elini tutan acısına ortak oldu. İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Saygılı'nın naaşı, Beyoğlu Mahallesi mezarlığına defnedildi.Tören sırasında güçlükle ayakta durduğu görülen şehidin yakınları, protokol üyelerince teskin edilmeye çalışıldı.Törende, şehidin İdlib'de bir süre önce birlikte görev yaptığı kardeşi Mehmet ve Yasin ile diğer uzman çavuş Bünyamin Saygılı'nın metanetini koruduğu gözlendi.

"Nasıl kıydınız ağabeyime"

Uzman Çavuş Ali Turgut, memleketi Uşak'ın Banaz ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Ağabeyinin fotoğrafını eline alarak öpen Mehmet Turgut'un "Nasıl kıydınız ağabeyime" şeklindeki feryadı, yürek dağladı. Kılınan cenaze namazının ardından Turgut'un cenazesi, Büyükoturak Köy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

"Bugün senin bayramın"

Piyade Teğmen Bayram Olgun'un (26) cenazesi, memleketi Konya'da on binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazede şehidin annesi Döne Olgun, "Bayram'ım bugün senin bayramın, Bayramım, al bayraklara büründün" diye gözyaşı döktü.

Tören alanında da oğlunun tabutuna sarılıp ağladı. Şehidin askeri üniformalarını giyen kardeşleri Osman, Fadile ve Ülfet Olgun ile Esma Yılmaz da tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin 3 ay önce sözlenip, nişan ve düğün hazırlıkları yaptığı sözlüsü Ayca Savrin de, tabuta sarılıp, okşayıp ağladı.

Uzman Onbaşı Birhan Er'in naaşı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprağa verildi.

Uzman Onbaşı Emin Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Antakya ilçesinde toprağa verildi.

Piyade Uzman Onbaşı Güven Kurtulmuş (23) Bitlis'in Güroymak ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.