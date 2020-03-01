Önemli bir kavşaktayız

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, bölgesel toplantılarına Çatalköy’de devam etti.

Verilen bilgiye göre Akıncı, Kıbrıs konusu başta olmak üzere, DAÜ’deki gelişmeler ve Anayasa değişikliği konusuna yönelik değerlendirmelerde bulundu, görüşlerini açıkladı.

DAÜ Rektörü’nün istifasını açıkladığı basın toplantısında ortaya koyduğu bazı ifadelerin kendisini de ilgilendirdiği için bu konudaki görüşlerini kamuoyu ile paylaşması gerektiğini kaydeden Akıncı, geçtiğimiz Eylül ayında DAÜ’nün kırkıncı yılı vesilesi ile düzenlenen, Mor ve Ötesi Müzik grubu ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın yer aldığı, çoğu genç yoğun bir katılımın olduğu konserde, hükümet yetkililerinin ardından Cumhurbaşkanı olarak son plaketi kendisinin verdiğini, bu sırada birkaç söz söylediğini anımsattı.

Konserde daha önceden planlanmış bir konuşması olmadığını, plaketi vermesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın dördüncü yılının yanısıra, DAÜ’nün kırkıncı yılı nedeniyle DAÜ yönetim kadrosunu, öğretim görevlilerini ve çalışanlarını kutlamak istediğini anlatan Akıncı, başkalarına söz verilmeyip, sadece kendisine söz verildiği yönündeki suçlamaların doğru olmadığını kaydetti.

Mustafa Akıncı, yargı ile ilgili üzerine çalışılan Anayasa değişikliği paketinin Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile aynı gün referanduma sunulması konusunda bazı endişeleri olduğunu, ancak Meclis’in kendi içinde yeterli çoğunlukla Anayasa paketini onaylayarak imzasına göndermesi halinde de, görev ve sorumluğu gereği bunu geciktirmeden onaylayacağını söyledi.

Mustafa Akıncı, geçtiğimiz 5 yılda Kıbrıs sorunu bağlamında önemli bir dönemden geçilerek 1960 yılından sonra ilk kez garantörlerin de dahil olduğu bir süreç yaşandığını ancak BM Genel Sekreteri’nin ‘Tarihi bir fırsattı, ancak ne yazık ki son kilometreyi gidemedik’ sözleri ile ifade ettiği gibi, tarihi bir fırsatın yitirildiğini kaydetti.

Akıncı, Kıbrıs Türk tarafı olarak masada “Ben artık Federasyondan vazgeçtim, 2 ayrı devleti görüşelim” dendiği anda masanın tekrar devrileceği, ama altında bu kez Kıbrıs Türk halkının kalacağı uyarısında bulundu.

“Çözüme Türkiye’nin de ihtiyacı var”

Doğalgaz konusunda ise akıl yolunun ortaklaşmayı ve işbirliğini işaret ettiğini, Kıbrıs Türkü ile Türkiye’yi denklemin dışında tutmanın kimseye fayda getirmeyeceğini kaydeden Akıncı, yaşanan gerginlikler de dikkate alındığında çözümün sadece Kıbrıslıların değil, bölgenin ve Türkiye’nin de ihtiyacı haline geldiğini kaydetti.

Akıncı, tüm bu gerçeklerin farkında olan Kıbrıs Türk halkının günü geldiğinde vereceği oyun, sadece Kıbrıs ve çevresini değil, daha ötesini etkileyecek anlam ve önemde olduğunun bilincinde olduğunu vurguladı.