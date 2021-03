İlk uzay oteli 2027’de faaliyete

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’a ilham veren ve roket teknolojisinin gelişmesinde büyük rol oynayan Alman fizikçi Wernher von Braun’ın hayali gerçek oluyor. Braun’un 1950'lerde uzayda yapay yerçekimi yaratmak için dönen tekerlek şeklinde bir mekanizma kullanılabileceği fikrini alan bir ABD’li uzay araştırma şirketi ilk uzay otelini açmaya hazırlanıyor. 2025 yılında Dünya’nın yörüngesinde inşa edilmeye başlanacak 400 kişi kapasiteli otelde, sinema, spa ve çeşitli restoranlar yer alacak. Her 90 dakikada bir gezegenimizin etrafındaki yolculuğunu tamamlayacak olan otelin 2027’de faaliyete geçmesi bekleniyor.

Beklenen her şeye sahip olacak

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Voyager Station’ın otelinin sinema, seyir salonu, spa ve çeşitli temalarda restoranlar da dahil olmak üzere bir cruise gemisinden beklenen her şeye sahip olacağı aktarıldı. Gateway Foundation'ın kurucusu John Blincow konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu bir sonraki sanayi devrimi olacak ve yeni bir uzay endüstrisi doğacak” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2021, 11:10