Para ve aşı istiyoruz

Başbakan Ersan Saner, çalışmalarda son aşamaya gelen ve bugün imzalanması planlanan 2021 yılı Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın imza törenine katılmak amacıyla dün Ankara'ya gitti.

Ankara'da resmi temaslarda da bulunacak Başbakan Saner'e ziyaretinde Maliye Bakanı Dursun Oğuz eşlik ediyor.

Anlaşma kapsamında, KKTC'nin ihtiyaçları doğrultusunda bu yıl için merkezi yönetim bütçesinden yaklaşık 2,5 milyar lira kaynak aktarılması bekleniyor. Ayrıca Başbakan Saner’in yüklü miktarda aşıyla ülkeye dönmesi bekleniyor.

Oktay’la görüşme yapılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersan Saner ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleşecek görüşmede, Türkiye-KKTC 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'na ilişkin konular ele alınacak. Anlaşmaya ilişkin varılacak mutabakatın ardından imza töreni düzenlenecek.

Anlaşma kapsamında, KKTC'nin ihtiyaçları doğrultusunda bu yıl için merkezi yönetim bütçesinden yaklaşık 2,5 milyar lira kaynak aktarılması bekleniyor.

Aktarılan kaynakla, aralarında yol yapım ve bakım, e-devlet ve veri merkezi projeleri, Lefkoşa'da yapılması planlanan 500 yataklı hastane ve 28 belediyenin altyapı yatırımları dahil pek çok farklı sahada çalışma yapılması planlanıyor.

Başbakan Saner’in yarın ülkeye dönmesi bekleniyor.

Saner: Mali protokol büyük önem arz ediyor

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Saner, Türkiye'nin değerli katkılarıyla 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün imza aşamasına gelmesinin Kıbrıs Türk halkı için büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Saner, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın ilgileri ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın değerli katkılarıyla 2021 yılını kapsayacak Türkiye Cumhuriyeti-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın imzalanması, halkımıza daha güzel ve müreffeh günlerin habercisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, protokolün, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) salgını da göz önünde bulundurularak Türkiye'nin KKTC bütçesine ve reel sektörüne yapacağı katkılarla gerçekleştirilecek "Ankara kaynaklı" altyapı projelerini içereceği kaydedildi.