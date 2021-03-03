Kuzeyde 35, güneyde 288 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 35, Güney Kıbrıs’ta ise 288 yeni vaka belirlendi, bir can kaybı yaşandı.

KKTC'de son 24 saatte toplam 7 bin 435 test yapıldığı, tespit edilen 35 vakadan 27'sinin yerel olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 3 kişi hava yoluyla ülkeye geldiği, 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu.

23'ü Lefkoşa, 8'i Girne, 1'i Gazimağusa ilçesinden olan vakaların dağılımı şöyle:

"Lefkoşa Marmara 1, Hamitköy 4, Göçmenköy 1, Haspolat 12, Sulariçi 2, K. Kaymaklı 2 ve Alayköy 1; Girne Dikmen 2, Lapta 1, Çatalköy 4, Alsancak 1; Gazimağusa Vadili 1" İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 54, yoğun bakımda yatan hasta sayısı ise 3.

Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs'ta ise son 24 saatte yapılan 32 bin 933 test sonucunda 288 yeni vaka belirlendi.

Rum haber kaynaklarına göre 1 kişi de hayatını kaybetti. Hastanelerde tedavi gören hasta sayısı 79. 22'sinin durumu ise ciddi.