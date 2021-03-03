Kararlar yürürlükte

Bakanlar Kurulu, yabancı uyruklu 40 kişiye, taşınmaz mal izni verdi, Lefke'de bazı arazileri kırsal kesim ilan etti ve T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Ltd'nin her türlü vergi (KDV dahil), resim, harç ve fonların tahsilatının ertelenmesine karar verdi.

Bakanlar Kurulu, Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen 40 yabancı uyruklu kişiye, gerekli iznin verilmesine karar verdi. Ayrıca Lefke'de bazı araziler kırsal kesim ilan edildi.

Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, Lefke bölgesinde bulunan (Yeşilırmak ve Bademliköy) Ek-1 'deki listede belirtilen ve tapu referansları verilen kaynakların, anılan köylerde belirlenecek hak sahiplerine Kırsal Kesim Sosyal Konut Arsası olarak verilmek üzere, 63/2007 sayılı Konut Edindirme Yasası'nın 1 0'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (A) bendi uyarınca Kırsal Kesim Sosyal Konut Arsası kapsamına alınmasına karar verdi.

Vergiler ertelendi

Bakanlar Kurulu, T&T Havalimanı İşletmeciliği İnşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Ltd'nin her türlü vergi (KDV dahil), resim, harç ve fonların tahsilatının ertelenmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yer alan duyuruda, "Ercan Havalimanı'nı kullanarak yurt dışına seyahat eden yolcu sayısının aylık 100,000 (Yüz bin) yolcuyu aştığı ilk ayı takip eden sonraki ayın 20'sine kadar ertelenmesinin kararlaştırıldığı" yazıldı.