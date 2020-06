Kabus bitmiyor

Coronavirüse bağlı ölümlerin sayısı 450 bini geçerken dünyanın farklı ülkelerinden acı haberler gelmeye devam ediyor. Güney Amerika'nın birçok ülkesinde günlük vaka sayısında "rekorlar" kırılırken Almanya'daki bazı bölgelerde vaka sayısının tırmanmasıyla bazı binalar karantina altına alındı. Brezilya’da Coronavirüs salgınında vaka sayısı 1 milyon 9 bin 699’a ulaştı. ABD'de Coronavirüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı ise 120 bin 707’ye yükseldi. İspanya'da da ölüm sayısı 27 bin 136'dan 28 bin 313'e fırladı. Rusya'da ise son 24 saatte 181 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 841'e yükseldi. Çin’de de son 9 günde 158 yeni vaka tespit edildi.

Brezilya

Brezilya’da Coronavirüs salgınında vaka sayısı 1 milyon 9 bin 699’a ulaştı. Toplam can kaybı ise 48 bin 427’ye yükseldi.

Coronavirüs salgını Güney Amerika'da etkisini arttırmaya devam ediyor. Brezilya'da son 24 saatte 26 bin 340 Coronavirüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 9 bin 699'a ulaştı.

Ülkede toplam can kaybı ise 558 artarak, 48 bin 427'ye yükseldi. Brezilya Medya Konsorsiyumu tarafından yapılan açıklamada resmi verilerde yaşanan tutarsızlıklar nedeni ile veriler üzerinde çalışma yapıldığı aktarıldı. Konsorsiyum, eyaletlerden Coronavirüs verilerini toplayarak yeniden düzenledi.

Sao Paulo Üniversitesi Biyoloji Enstitüsü Profesörü Daniel Lahr, yaptığı açıklamada “Brezilya olması gerekenden çok daha az test yapıyor. En iyi durumda bile yeterli kabul edilenden 20 kat daha fazla test yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Lahr, ülkenin kuzeyinde vakalarda azalma olduğunu fakat merkezdeki ve batıdaki bölgelerde vakalarda büyük artış yaşandığına dikkat çekti.

Çin

Çinli sağlık uzmanları başkent Pekin'de yeniden başlayan Coronavirüsü salgınının kontrol altında olduğunu belirtti. Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou, medyaya verdiği demeçte “Pekin’deki salgın kontrol altına alındı” ifadelerini kullandı.

Zunyou, başkent Pekin’de tek tük de olsa vakaların görülebileceği uyarısında bulunurken şehirde 11 Haziran’dan düne kadar 158 vaka tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Vakaların tümünün Xinfadi adlı toptan gıda marketinden yayıldığı düşünülüyor.

ABD

ABD'de Coronavirüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin 707’ye yükseldi. Coronavirüs salgınının merkez üssü ABD’de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin 707'ye yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 264 bin 879’a ulaştı. ABD’de salgından en çok etkilenen eyalet olan New York’ta vaka sayısı 408 bin 426, ölü sayısı 31 bin 92'ye yükseldi.

New York’un ardından en fazla vaka sayısının kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 927'ye, vaka sayısı ise 171 bin 29'a ulaştı.

ABD’de en fazla vakanın görüldüğü eyalet sıralamasında üçüncü sırada yer alan California eyaletinde vaka sayısı 167 bin 233'e, ölü sayısı 5 bin 362'ye yükseldi.

Covid-19'un yeni merkezi Florida olabilir

ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarının hızla artmaya başladığı Florida eyaletinin, ülkede salgının yeni merkezi olabileceği uyarısında bulunuldu. ABD'de yayımlanan bir rapora göre, normalleşme sürecinin başladığı Florida'da, Covid-19 vaka sayıları hızla artmaya başladı.

Son bir haftada rekor sayıda Coronavirüs vakasının tespit edildiği Florida'da, son 24 saatte de 3 bin 822 yeni vaka görüldü. Eyalette toplam vaka sayısı 89 bini geçerken, 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti.



İspanya

Coronavirüs salgınının Avrupa'da en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İspanya'dan korkutan bir açıklama geldi. 7 Haziran'dan beri ölüm sayılarını yeni sayım tekniği üzerinde çalıştıkları için açıklamayan İspanya'da ölüm sayısı 27 bin 136'dan 28 bin 313'e fırladı. Coronavirüs ile ilgili ölüm verilerini 7 Haziran’dan beri güncellemeyen İspanya’da sıcak bir gelişme yaşandı.

Coronavirüse bağlı ölüm sayısındaki hatalı sayımın önüne geçmek için veri tabanında yeni düzenlemeler yapan İspanya Sağlık Bakanlığı, Coronavirüsten ölenlerin sayısının 28.313 olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

7 Haziran’da İspanya’da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 27.136 olarak açıklanmıştı.

Rusya

Coronavirüsün en çok vurduğu ülkelerden Rusya'da, son 24 saatte 181 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 841'e yükseldi.

Meksika

Coronavirüsü salgınının etkisini hissettirmeye başladığı Amerika kıtasında Meksika Sağlık Bakanlığı, güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içerisinde 5.662 insanda Coronavirüs tespit edildiği açıklanırken, 667 insanın da Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Berlin

Coronavirüsüne zamanında müdahale ederek diğer Avrupa ülkelerine kıyasla salgını daha rahat kontrol altına alabilen Almanya’da panik devam ediyor… Başkent Berlin’deki Neukölln bölgesinde Coronavirüsü vaka sayısının hızla artmasıyla birlikte çok sayıdaki apartmandaki 369 daire tecrit altına alındı.