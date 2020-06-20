Alkol testi temiz çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

Girne-Tatlısu anayolunda meydana gelen ve bir kişinin ölümü 3 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan trafik kazasında, kusurlu olduğu işeri sürülen araç sürücüsü Harun Çetin aleyinde dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde 7 gün tutukluluk emri temin edildi.

Sağ ayağındaki kırık nedeniyle Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi süren Çetin dün yeniden mahkemeye getirilemedi.

Tutukluluk müracaatı yine Çetin’in gıyabında yapıldı.

Duruşmada zanlı ile karşı aracın sürücüsü Şaban Ateş’in kan örneklerinin incelendiği ve sonuçların temiz çıktığı belirtildi.

Tedavisi sürüyor

Mahkemeye meseleyi aktaran Trafik Şube’de görevli polis çavuşu Mustafa İskender, zanlının 15 gün daha hastanede kalması gerektiğine dair temin edilen doktor raporunu mahkemeye sundu.

Yargıç tarafından iznin verilmesi üzerine İskender gelişmelerle ilgili bilgi aktardı. Polis çavuşu Mustafa İskender, zanlı Harun Çetin’in, 15 Haziran 2020 tarihinde, yönetimindeki araç ile Tatlısu’dan Girne istikametine seyretttiği esnada, dikkatsizliği sonucu sağ şeride geçerek, karşı yönden gelmekte olan Şaban Ateş yönetimindeki araç ile yüz yüze çarpıştığını söyledi. Polis, zanlının ölümle neticelenen bir trafik kazasına sebebiyet verdiğini ifade etti.

Alkol testleri temiz çıktı

Tutukluluk süresi içerisinde yaralı Şaban Ateş’ ten ve diğer görgü tanıklarından ifade alındığını belirten İskender, Harun Çetin ve diğer araç sürücüsünden alkol testi için alınan kan örneklerinden olumsuz bir netice çıkmadığını söyledi.

Zanlının hastanede ziyaret edilerek sorgulandığını, bazı beyan ve iddialarda bulunduğuna dikkat çeken İskender, kazaya karışan GN 666 plakalı aracın aksamlarının sağlam olup olmadığı ile ilgili araştırma yapılacağını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten İskender, mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.