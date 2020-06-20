Polis FETÖ’nün peşinde

Suna ERDEN

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) KKTC’deki en güçlü bağlantılarından biri olduğu iddia edilen iş insanı Caner Şahmaran hakkındaki soruşturma devam ediyor.

KKTC’de üniversite eğitimi gören örgüte üye öğrencileri organize ettiği; kalacakları yurtları belirlediği, Türkiye’ye gidiş-geliş seyahatlerini ayarladığı, kitlesel toplantılar düzenlediği iddia edilen zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Polise verdiği ifadede örgütle bağını kabul edip, suç ortağı olan 3 kişinin de ismini veren zanlının evinde ele geçirilen elektronik eşyaların incelendiği açıklandı.

Elektronik eşyaların içinde FETÖ-PYD terör örgütü ve lideri Fetullah Gülen ile ilgili birçok resim ve övücü yazılar tespit edildiği kaydedildi.

Üç kişinin adını verdi

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 16 Haziran tarihinde zanlı Caner Şahmaran’ın gözaltına alındığını, Göçmenköy’deki evinde arama yapıldığını söyledi.

Polis, yapılan aramada 20 bin 600 Sterlin,5 bin ABD doları, 3 bin Euro ile birçok elektronik eşya ve cep telefonu bulunduğunu ifade etti. Polis, zanlının gözaltına alınarak hakkında soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde ifade veren zanlının FETÖ-PYD terör örgütüyle ilgili bağları olan 3 kişinin adını verdiğini açıkladı.

Polis, zanlının evinde ele geçirilen kanıtların incelendiğini; elektronik eşyaların içinde FETÖ-PYD terör örgütü ve lideri Fetullah Gülen ile ilgili birçok resim ve övücü yazılar tespit edildiğini, bilgisayarın uzmanlara gönderildiğini söyledi.

Polis, zanlının bir yurdun satışından elde edilen parayı da, örgütle bağlantılı bir kişiye teslim ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının evinde FETÖ-PYD terör örgütüyle ilgili videolar izlediğinin belirlendiğini de söyledi. Aranan kişiler olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.