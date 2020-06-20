Müdürü yok!

Avrupa Hava Güvenliği Ajansı’nın (EASA), Rum Sivil Havacılık Dairesi’nde ciddi güvenlik zafiyetleri tespit ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Sorumluluk Sahibi Olmayan Müdürler” başlıklı haberinde EASA’nın, Sivil Havacılık Dairesi’nde tespit ettiği en ciddi güvenlik zafiyetlerinden birinin, hava trafiği kontrol merkezinde sorumlu müdürün bulunmamasının olduğunu yazdı.

Bahse konu bölümdeki müdürün, olası bir kazanın veya başka bir sorunun ortaya çıkması durumunda yasal ve cezai sorumluluk taşıdığını yazan gazete, bölüm içerisinde belli sayıda müdürün bulunduğunu ancak hiç kimsenin “sorumlu müdür” (Accountable Manager) görevini üstlenmek istemediğini belirtti.

Gazete, bu konunun geçmişte de ele alındığını, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda, bakanlık müdürünün, EASA’nın yoğun tavsiyelerine karşın, hava trafiği kontrol merkezindeki müdürlerin sorumluluk almadaki isteksizliği konusunda bilgilendirildiği zaman bakanlığın 4’üncü katında, yoğun kavgaların yaşandığını da anımsattı.

Bu ciddi sorunun çözümlenmediğinin ve halı altına saklandığının görüldüğünü yazan gazete, EASA’nın tavsiyelerinin ardından düzeltmelerin yapılmaması durumunda Avrupa Komisyonu’na tavsiyelerde bulunabileceğinden ayrıca üye ülkelerin ilgili birimlerini de derhal bilgilendirebileceğinden de söz etti.