Analiz sonuçları çıkmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Dörtyol’da düzenlenen operasyonda 15 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu ile yakalanan Ziya Burçin Erbay ile Hüseyin Atatüre hakkındaki soruşturma devam ediyor. Zanlılar, dün ek tutuklama talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Gökhan Yıldırım, 17 Haziran 2020 tarihinde, saat 14.00 sıralarında, mahkeme huzurundaki zanlıların tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını söyledi. Polis, zanlıların araçla seyir halindeyken tespit edildiğini ifade etti.

Polis, aracın saat 19.00 sıralarında Dörtyol Polis Karakolu önünde durdurulduğunu, zanlı Ziya Burçin Erbay’ın şoför, zanlı Hüseyin Atatüre’nin ise yolcu koltuğunda tespit edildiğini belirtti. Polis, araç içerisinde yapılan arama sonucunda 15 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile 2 adet smoxin isimli ilaç ve eczacılık yasasına aykırı hap bulunduğunu aktardı.

Yıldırım, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, yeni başlayan soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlıların bir gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Ek süre talep edildi

Yıldırım, soruşturmanın devam ettiğini, analiz sonuçlarının beklendiğini söyleyerek, mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, soruşturmanın tamamlanmadığı yönünde bulgu yaparak, zanlıların, 5 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.