Kuzeyde ve Güneyde vaka yok

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 426 test yapıldı, dün de yeni Coronavirüs vakasına rastlanmadı.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 426 olduğunu ve Covid-19 vakasına rastlanmadığını açıkladı.

Pilli, yapılan toplam test sayısını da 34 bin 846 olduğunu belirtti. Toplam vaka sayısının 108 olduğunu anımsatan Pilli, can kaybının da 4 olduğunu kaydetti.

Güneyde vakasız 4’üncü gün

Güney Kıbrıs’ta ise dün de Coronavirüs vakasına rastlanmadı. Güneyde vakasız 4’üncü gün geride kalırken, son 24 saatte 763 Covid-19 testi yapıldığı belirtildi. Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısının 985’te kaldığı, can kaybının ise 26 olduğu kaydedildi.

Bakanlık testler konusunda açıklama yaptı

Öte yandan Sağlık Bakanlığı geçişlerde uygulanacak 72 saatlik test kuralı ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık’tan yapılan duyuruda şunlar belirtildi;

“20 Haziran 2020 tarihinden itibaren Kıbrıs Rum Yönetimi’nde çalışan, eğitim veya tedavi gören KKTC vatandaşları ve Pile köyünde yaşayan KKTC vatandaşları ile ülkemizde ikamet eden Maronitler ile Karpaz bölgesinde ikamet eden Kıbrıslı Rumlar, sınır kapılarından ilk geçişlerinde son 72 saat içerisinde yapılmış PCR test sonuçlarının negatif olması ve bunu belgelemeleri halinde karantina zorunluluğu olmaksızın KKTC’ye kara kapılarından giriş yapma hakkına sahip olmaları; bu kuralın çeşitli nedenlerle Güney Kıbrıs’ta kalan veya olağan olarak orada yaşayan KKTC vatandaşlarının KKTC’ye girişlerinde de geçerli olması;

Bu kişilerin son 14 gün içinde Güney Kıbrıs dışında başka bir ülkeye seyahat etmemiş olması gerekmektedir. Ayrıca PCR testlerinin bir fotokopisini veya belgesini geçiş bölgelerindeki sağlık görevlilerine teslim etmek zorundadır.”



Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2020, 10:37