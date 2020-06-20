Daha temiz daha güvenli

Girne çevre yolunda, ortadan refüjle bölünmüş çift şerit yolda, belediye temizlik ekipleri tarafından yapılan ot temizliği, ağaç budama ve rutin olarak devam eden yol kenarlarının süpürülmesi ve çöplerin toplanması çalışmalarının ardından, bordür taşlarını boyama işleri başlatıldı.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, daha temiz, güvenli ve yaşanabilir bir Girne için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirterek, yol güvenliği için bordür taşlarının da boyandığını kent genelinde ise tüm yaya geçitlerini boyama çalışmalarına hız verdiklerini ifade etti.

Güngördü, Karayolları Dairesi sorumluluğunda olan ancak imkânsızlıklar nedeniyle temizliği yapılamayan Girne Çevre Yolu’nda, oto korkuluk aralarında ve yol kenarlarında otlarla ağaçların büyümesinden dolayı sürücülerin görüşlerinin engellendiği ve görsel bir kirlilik yaşandığını söyledi.

Daha temiz, güvenli ve yaşanabilir bir Girne için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirterek, yol güvenliği için bordür taşlarının da boyandığını kent genelinde ise tüm yaya geçitlerini boyama çalışmalarına hız verdiklerini kaydeden Güngördü, çalışmalar nedeniyle sürücülerin belediye çalışanlarına karşı duyarlı ve dikkatli olmasını istedi.

Karayolları, korkuluklara el attı

Öte yandan Karayolları Dairesi sorumluluğundaki tüm yollarda hasara uğrayan oto korkulukların tamiri için ihaleye çıkıldı.

Karayolları Dairesi’nin ihalesine 1 Temmuz’a kadar teklif sunulabilecek.

İhale için ayrılmış toplam değerin 909 bin 290 TL olduğu ihaleye, 1., 2. ve 3. Sınıf teknik işler karnesi almış müteahhitler katılabilecek.

Tekliflerin, en geç 1 Temmuz Çarşamba günü saat 11.00’e kadar Maliye Bakanlığı binasında Merkezi İhale Komisyonu toplantı salonundaki teklif kutusuna atılması istendi.

