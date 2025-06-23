Kene kabusu

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene ısırması vakalarında artış yaşandı. Tunceli ve Tokat'ta iki kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Yaz mevsiminin gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) kaynaklı ölümlerde artış yaşandı.

Çorum, Sivas ve Kayseri'de yaşanan ölümlere, Tunceli ve Tokat'tan iki can kaybı eklendi.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli'nin Pertek ilçesinin bir köyünde yaşayan yedi çocuk babası 69 yaşındaki H.K., iki gün önce rahatsızlanınca önce hastaneye kaldırıldı. Sırasıyla Tunceli Devlet Hastanesi ve son olarak Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen H.K., KKKA şüphesi ile tedavi altına alındı.

Tedavisi devam eden ve tam tanı için tahlilleri beklenen H.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yakınları tarafından hastane morgundan alınan cenaze, Pertek'e götürülerek defnedildi.

İkinci ölüm haberi ise Tokat'tan geldi.

İddiaya göre, Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyü yaylasında yaşayan beş çocuk annesi 38 yaşındaki Ayşe Ekinci'ye dokuz gün önce kene tutundu.

Bir süre sonra rahatsızlanan Ekinci, yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Durumu ağırlaşan kadın, daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ekinci, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ayşe Ekinci'nin cenazesinin Üçgöl köyünde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Ölümlerde artış var

Havaların ısınmasıyla birlikte kene kaynaklı ölümlerde artış yaşandı.

Kayseri'de geçtiğimiz üç kişi kene ısırması sonucu yaşamını yitirmişti.

Sivas'ta da 67 yaşındaki yedi çocuk annesi Köpük Meral, yaklaşık bir ay süren tedavisinin ardından yaşamını yitirmişti.

Çorum'da ise İsmet Arslan isimli kişi, tarlada kene ısırması sonucu hayata veda etmişti.

