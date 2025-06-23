İlerleme olmadı

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, yeni geçiş noktaları konusunda arzu edilen ilerlemenin olmadığını, Türk tarafından olumlu cevap görmediklerini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Rum yönetiminin tutuklamalarına gösterdiği tepkilerin devam etmekte olan çabaya olumsuz etki edip etmediği sorulan Kombos, KKTC’deki eski Rum mallarının inşaat ve emlak sektörü tarafından kullanılması meselesinin Rum yargısı tarafından yönetilmekte olduğunu, devam etmekte olan yargı ve tahkikat prosedürleri bulunduğunu söyledi.

Kombos, “Ancak siyasi düzeyde, Türk tarafının tezleriyle hizalanma mantığını teşvik eden sesler yükseliyor. Biz de onlara, gaspların siyasi af dileyicisi olmamızın söz konusu olmadığını söylüyoruz. Bunu yapmak isteyen varsa, yapabilir.” dedi. kombos, bu konuda daha net olması istendiğinde ise “bu kadarla kalsın” cevabını verdi.

Kombos yeni gayriresmi genişletilmiş Kıbrıs görüşmesinin temmuz ayında yapılıp yapılmayacağı sorulduğunda “önümüzde farklı bir şey yok. Rıza verdik ve Genel Sekreter resmi davet yaptığında, orada olacağız” cevabını verdi.

Türkiye’de gerçekleşen Holguin-Fidan görüşmesinde konuşulanlar hakkında bilgi alıp almadıkları sorulduğunda Kombos “bir şeyin iyiye doğru değişeceğine dair iyimserlik yaratacak bir gelişme ortaya çıkmadı, bu, Türk tarafından yapılan aleni açıklamalardan da görünüyor” dedi.

Kombos’a, Kıbrıs’taki İngiliz egemen askeri üsleri de soruldu. “İngiliz yetkililerin aleni ve Güvenlik Konseyi’ndeki açıklamaları vardır. Bu açıklamaların ötesinde bizim söyleyecek bir şeyimiz yoktur” cevabını veren Kombos, Amerikalıların Kıbrıs’taki İngiliz üslerini kullanıp kullanmadığı sorusuna “İngiliz üsleriyle ilgili bilgimiz, Birleşik Krallığın Kuruluş Anlaşmalarından kaynaklanan yükümlülüklerinden kaynaklanır.” dedi.