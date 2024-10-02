Kıbrıs’ın önemi arttı

İran, dün gece misilleme olarak İsrail'e yüzlerce füzeyle saldırı gerçekleştirdi. Saldırı hava ulaşımını etkiledi, Irak ve Ürdün, hava sahalarının geçici olarak kapatıldığı bildirildi. Çok sayıda uçuş Larnaka’ya yönlendirildi. İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısı Gazimağusa, İskele ve Karpaz bölgelerinde net şekilde görüldü.

500'e yakın füze ateşledi

İran, dün gece misilleme olarak İsrail'e yüzlerce füzeyle saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu da saldırıyı doğruladı, Kudüs ve Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuldu. İlk haberlerde İran'ın 500'e yakın füze ateşlediği ve ses hızını aşan füzeler de kullandığı belirtildi. Saldırı sonrası İsrail Savunma Bakanlığı, füze sayısını 180 olarak açıklarken İsrail hava savunması Demir Kubbe, füzelere karşı devreye girdi.

Kudüs ve Tel Aviv’de siren sesleri

Saldırı başlar başlamaz, Kudüs ve Tel Aviv'de patlama ve siren sesleri duyuldu. Tel Aviv'de hava savunma sistemleri devreye girdi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre İran'dan fırlatılan füzelerden bazıları Ürdün hava sahasında düşürüldü.

İsrailli Haaretz gazetesi ise saldırıda yaralanan olmadığını belirtti.

İsrail: Sonuçları olacak

İsrail ordusu, "Bu ciddi bir saldırıydı, sonuçları olacak. Uygun şekilde yanıt vereceğiz" açıklamasını yaptı.

İsrailli yetkililer iki aşamalı saldırıda 200'den fazla füze fırlatıldığını öne sürdü. İsrail ordusu, kuzey İsrail'deki yeni askeri bölgenin kapatılmasını emretti.

Ordu, Suriye'de bulunan Hizbullah bağlantılı Beyrut'taki İmam Hüseyin tümeninin komutanı El-Fakar Hanavi'yi öldürdüğünü, buna paralel olarak İran ve bağlı kuruluşlarından Hizbullah'a silah transferinden sorumlu komutan Muhammed Cafer Kasır'ı da günün erken saatlerinde öldürdüklerini açıkladı.

İsrail ordusu gecenin ilerleyen saatlerinde ise İsrail genelinde ölü ya da yaralı olmadığını duyurdu. Sivillerin sığınaklardan çıkabileceği ifade edildi.

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, “Hem savunmada hem de saldırıda yüksek alarm durumundayız. İsrail vatandaşlarını savunacağız. Bu saldırının sonuçları olacaktır. Planlarımız var ve karar verdiğimiz yer ve zamanda operasyon yapacağız” dedi.

Sözcü, “Herhangi bir can kaybından haberdar değiliz” diye ekledi.

Saldırı emrini Hamaney verdi

İran Devrim Muhafızları da İsrail'e onlarca füze attıklarını duyurdu.

Saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunuldu.

Reuters, saldırı emrini İran’ın dini lideri Ali Hamaney'in verdiğini belirtti.

Üst düzey bir İranlı yetkili, İran'ın olası bir misillemeye tamamen hazırlıklı olduğunu söyledi. İranlı yetkililer Hamaney'in güvenli bir yerde tutulduğunu ifade etti.

Devrim Muhafızları, ilerleyen saatlerde yeni bir açıklama yaptı. ISNA haber ajansının aktardığına göre Devrim Muhafızları, saldırıda İsrail'in üç üssünü hedef aldıklarını duyurdu.

Biden acil toplantı kararı aldı

ABD Başkanı Joe Biden, acil toplantı kararı aldı.

Biden, ABD'nin İsrail'i ve bölgedeki Amerikan personelini bu saldırılara karşı korumaya hazır olduğunu belirtti. Beyaz Saray da Biden ve Harris'in durumu yakından takip ettiğini açıkladı.

Saldırının ardından Ürdün'den yapılan açıklamada Ürdün hava sahasının iki saat kapalı tutulacağı belirtildi. İsrail, saldırının ardından hava sahasını yeniden açarak uçuşların önümüzdeki saatlerde yeniden başlayacağını bildirdi.

Saldırıda iki kişi hafif yaralandı

İran devlet televizyonu, füzelerin yüzde 80'inin hedefine ulaştığını iddia etti.

İsrail Acil Servisleri, İran saldırısında yaralanan olmadığını, sadece şarapnel parçalarından iki kişinin hafif yaralandığını öne sürdü.

KKTC’nin bazı bölgelerinde gözlemlendi

İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısı Gazimağusa, İskele ve Karpaz bölgelerinde net şekilde görüldü.

Ada'nın özellikle doğu kesimlerinden izlenen saldırıların fotoğraf ve videolarını sosyal medya platformlarından paylaşan Kıbrıslılar, savaştan duydukları kaygıyı dile getirdi.

KKTC'nin güneydoğusunda yer alan İsrail, Karpaz Burnu'na denizden 233 kilometre uzaklıkta bulunuyor.