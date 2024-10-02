İflas bayrağı çekildi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (KTMMOB) bağlı Ziraat Mühendisleri Odası, KKTC’de tarım üretimin “SOS verdiğini” kaydederek, hükümeti eleştirdi. Oda Başkanı Erkut Uluçam, ülkede tarımsal üretimin “iflas bayrağını çektiği” ifade edildi.

Uluçam, açıklamasında tarımda yaşanan sorunların başında, betonlaşma, üretim maliyetlerinin yüksekliği ve gerekli tarım politikalarının olmaması geldiğini kaydetti. Uluçam, üreticilerin bu koşullarda ayakta kalmalarının imkânsız hale geldiğini belirtti.

Erkut Uluçam, narenciye üreticilerinin yaşadığı sorunlara değinerek, Asya Turunçgil Psillidi salgını bahanesiyle narenciye ürünlerinin pazarlanamadığını, bunun sonucunda üreticilerin büyük zarar gördüğünü belirtti.

Ülkede 120 bin ton narenciye üretildiğini, ancak 40 bin tona yakınının dalında kaldığını söyleyen Uluçam, üreticilerin hala ödemelerini alamadığını ve sulama maliyetlerinin de metreküp başına 14 TL gibi yüksek fiyatlara ulaştığını vurguladı. Uluçam, “Kesim yapmaya gelen işçiler kaçak mıydı değil miydi derken sezon bitti, yeni sezonda yeni maceraları dört gözle bekliyoruz” dedi.

Enginar üreticisinin defteri dürüldü

Enginar üreticilerinin yaşadığı sıkıntılara da işaret eden Uluçam, “Üreticimiz konserve yaparak malını satacak diye büyük bir müjdeyle duyurulan faaliyetlerin altı doldurulmadı ve sonuç olarak enginar üreticisinin defteri dürüldü” dedi.

Harup üretimi de krizde

Uluçam, harup ve nar üreticilerinin de benzer sorunlar yaşadığını belirtti.

Erkut Uluçam, hükümetin ithalat politikalarını da eleştirerek, ithalatı serbest bırakmanın yerli üreticiyi daha da zor durumda bıraktığını söyledi. Türkiye'den “3 kuruşa” alınan ürünlerin, piyasada fahiş fiyatlarla satıldığını dile getiren Uluçam, piyasadaki esas pahalılığı yaratanın aracılar olduğunu vurguladı. Yerli üreticilerin ürünlerinin pahalıya satıldığını belirten Uluçam, hükümetin bu durumu kontrol edemediğini ve ithalatın fiyatları düşürmediğini ifade etti.

