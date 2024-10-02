Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılı dünkü törensel açılışla gerçekleşti.

10’uncu Dönem, 4’üncü Yasama Yılı’nın ilk toplantısı Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında saat 10.50’de başladı.

Toplantıyı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Başsavcı Sarper Altıncık, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, eski meclis başkanları, başbakanlar, bürokratlar, üst düzey yöneticiler ve diğer davetliler de izledi.

99 günlük tatilin ardından toplanan mecliste genel başkanlar konuştu, oturum 50 dakika sürdü ve bir hafta sonraya ertelendi.

Cumhuriyet Meclisi’nin törensel açılışında, hükümete ve siyasi parti başkanlarına Danışma Kurulu kararı ile 15 dakikalık konuşma hakkı verildi. Meclis’te ayrıca, Divan’da düşen üyelikleri belirleyen karar okunarak, oy birliği ile onaylandı ve Meclis Başkanı Zorlu Töre tarafından Üçüncü Yasama Yılı Meclis faaliyetleri özetlendi.

Meclis açılışında ilk sözü Hükümet adına Başbakan Ünal Üstel aldı.

Üstel: Çalışmalara hız vereceğiz

Cumhuriyet Meclisi’nin törensel açılışında Hükümet adına konuşan Başbakan Ünal Üstel, yeni dönemde KKTC’yi daha iyi temeller üzerine oturtmak için çalışmalarına hız vereceklerini vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, hükümete geldikleri günden beridir halkın sorunlarını çözmek için çalıştıklarını ve tamamlanamayan çoğu projeyi tamamladıklarını anlattı.

Hayat pahalılığı oranında herkese artışlarını ve üreticiye destek ile teşvikleri gününde verdiklerini aktaran Üstel, halkın rahatlığı için yeni altyapı projelerini ve ihtiyaç duyulan büyük projeleri hayata geçirmek için TC ile imzalanan Mali işbirliği protokolü çerçevesinde çalışmalar yapmaya devam ettiklerini kaydetti.

Erhürman: Yönetsel boşlukla karşı karşıyayız

Cumhuriyet Meclisi’nin törensel açılışında konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hem iç meselelerde, hem de Kıbrıs sorunu gibi dış meselelerde yönetsel boşluk olduğunu söyledi.

Konuşmasında Kıbrıs sorununa değinen ve bu konunun Meclisin en iyi bilmesi gereken konuların başında geldiğini kaydeden Erhürman, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına göre müzakereler federasyon zemininde yapılabilir" dedi.

Doğru metodoloji ile sonuç odaklı ve zaman sınırlı müzakerelerin yapılması gerektiğini söyleyen Erhürman, “iki devletli çözüm politikasının sıkıntı yarattığını söyledi.

Ülkede nüfus politikası olmadığını kaydeden Erhürman, nüfusun bilinmediği yerde plan ve proje yapılamayacağını belirterek, “Sayım yok, nüfus politikası yok… Yetmezmiş gibi yazda bir yasa gücünde kararname ile af getirildi.” dedi.

Ataoğlu: Eksikler giderilecek

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, yeni yasama yılının ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Yeni yasama yılının açılış töreninde parti başkanlarına söz verilen Cumhuriyet Meclisi’nde konuşan Ataoğlu, “Sıkıntıların giderilmesi, olması gereken neyse onların hayata geçmesi için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Eksiklikler olduğunu ancak giderilmesi için çalıştıklarını belirten Ataoğlu, “Vatandaşın hayatına dokunmak, beklentileri karşılamak için çalışmaya hazırız” dedi.

Arıklı: Hız kontrolleri sıklaşacak

Daha sonra söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı da konuşmasında enflasyonla birlikte ülkede en çok üzerinde durulan konunun trafik olduğunu belirtti.

“Trafikte Master Planı’nda son aşamaya geldik” diyen Arıklı, ada çapına kurulacak yaklaşık 300 kamerayla sistemiyle hız kontrollerini sıklaştıracaklarını belirtti.

Trafikteki denetimlere ciddi trafik cezaları kesildiğini de kaydeden Arıklı, bugüne kadar ülkede 33 ölümlü trafik kazası meydana geldiğini, ilk sıradaki kaza sebeplerinin sürat ve alkol olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Meclis Başkanlığı’nın organize ettiği resepsiyona geçildi.

Tatile girmişti

Meclis son toplantısını 25 Haziran Salı günü yaparak yaz tatiline girmişti. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yaz tatilinde iki kez olağanüstü toplantı yapmıştı.

50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekili dağılımı şöyle:

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 24, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 19, Demokrat Parti 3, Yeniden Doğuş Partisi 2 ve 2 bağımsız.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2024, 09:44