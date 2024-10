Ekim hızlı başladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York temasları ile ilgili dün siyasi partileri bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanlığında saat 14.30'da başlayan siyasi partileri bilgilendirme toplantısına, ilk olarak Meclis'te yer alan partilerle başlandı.

Toplantıya, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı katılıyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bunun ardından da saat 16.00’da Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, 16.30’da ise Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler ile görüştü.

Siyasi parti başkanları basına açıklama yapmadan Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrılırken Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in New York davetine ilişkin, “New York’a gidip, karşı tarafa düşüncelerimi, görüşlerimi ve şu anda temsil ettiğimiz siyaseti ifade etme fırsatı bulacağımdan ve Genel Sekreter’e büyük bir saygı duyduğumdan dolayı böyle bir öneriyi kabul ettim” dedi. Tatar, bunun, bazı çevrelerin iddia ettiği gibi “geri adım” olmadığını vurguladı.

“İletişimden, diyalogdan, görüşmeden hiçbir zaman kaçmadık” diyen Tatar, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün teyidi olmadan resmi müzakere sürecine geçmeyeceklerini Guterres’le paylaştığını ifade etti.

Tatar, parti başkanlarına, New York’ta yaptığı görüşmelerle ilgili bilgi verdiğini söyledi.

BM, istişareler başlıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Kıbrıs'taki tarafları gayri resmi istişareler için ekimde bir araya getireceği bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin duyuruyu günlük basın toplantısında yaptı.

Guterres'in, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Dujarric, her iki tarafı ekim ayında gayri resmi istişarelere davet ettiğini kaydetti.

Dujarric, istişarelerde Kıbrıs meselesinde nasıl bir yol izleneceğinin görüşüleceğini belirtti.

"İki tarafın da kabul ettiğini bildirmekten memnuniyet duyarız." diyen Dujarric, istişarelerin büyük ihtimalle New York'ta gerçekleşeceğini söyledi.

Serim’i ve yeni atanan müşavirleri kabul etti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’i ve yeni atanan müşavirleri kabul etti.

Açıklamaya göre, Tatar kabuldeki konuşmasında, göreve yeni başlayan müşavirlere başarılar diledi.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Cumhurbaşkanı Tatar’a göreve yeni başlayan Askeri Ateşe Hüseyin Güder, İçişleri Müşavirleri Tamer Alpu ve Soner Yıldırım’ı takdim etti.