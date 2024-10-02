Duygu dolu anlar yaşandı

‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında önceki akşam "Ali’m" folklorik müzikal tiyatrosu sahnelendi.

Verilen bilgiye göre, eski Liman Kale Sahnesi'nde yer alan oyun saat 20.00’de başladı.

Kıbrıs Türk kültürünün en önemli destanlarından biri olan ‘Arap Ali Destanı’nda 150 kişilik ekip yer aldı.

Akademi Sanat Derneği’nin yıllar süren araştırmasıyla hazırlanan müzikal tiyatro ‘Mağusa Limanı’ türküsüne de konu olan Arap Ali’nin yaşam öyküsünü aktarıyor.

Arap Ali Destanı izleyicilere muhteşem anlar yaşattı. Girne Fest ve Akademi Sanat Derneği’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen bu gösteri, sanatseverlerden tam not aldı.

Çilem Dağıstanlı'nın sunuculuğunu üstlendiği gecede, folklorik unsurlar ve müzikal tiyatronun harmanlandığı sahneler büyük ilgiyle izlendi. Girne Fest’in bu yılki programı, kültürel ve sanatsal açıdan zengin içerikleriyle katılımcılara unutulmaz deneyimler sunmaya devam ediyor.

Arap Ali Destanı, bölgenin tarihi ve kültürel mirasını sahneye taşırken, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

