Moral oldu

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim'in eşi Sevim Çağla Serim, Sosyal Hizmetler Dairesi'ne bağlı Lapta Huzurevi'ni ziyaret etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlılarla bir araya gelen Serim'e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu'nun eşi Zeliş Gardiyanoğlu ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit eşlik etti. Yaşlılarla tek tek sohbet eden Serim, Lapta Huzurevi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

