Karar 24 Ekim’de 

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’nin Long Beach bölgesinde 25 Ocak’ta hunharca katledilen 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un katil zanlısı Sefer Buğra Altundağ’ın, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamasında sona gelindi.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen cinayet davasında duruşmalara tamamlandı. Sanık Sefer Buğra Altundağ’ın davası 24 Ekim 2024 tarihinde karara bağlanacak. Sanık, taammüden adam öldürme ve adam öldürme suçlarından yargılanıyor. Sanığın yargılandığı davalar müebbet hapis öngörüyor.



Olayın geçmişi

Davanın geçmişi Vahşi cinayet, 25 Ocak 2023 tarihinde 01.55 ile 02.12 saatleri arasında Longbeach bölgesinde meydana gelmişti. Bölgedeki bir şantiyede cansız bulunan Zehie Helin Reessur’un cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Polis, kısa sürede katil zanlısının Sefer Buğra Altundağ olduğunu belirlemişti. Yapılan araştırma sonucu, Sefer Buğra Altundağ’ın LM 560 plakalı araç içerisinde tartıştığı Zehie Helin Reessur’un başına keserle 5 kez vurduğu, daha sonra aracın bulunduğu yerden 100 metre ileride şantiye alanına götürdüğü, genç kızın boğazına da galvaniz boru ile iki kez vurmak suretiyle Zehie Helin Reessur’u öldürdüğü tespit edilmişti. Zanlı, Güney Kıbrıs’a kaçmış ve daha sonra KKTC makamlarına iade edilmişti.