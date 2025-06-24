Şarkılar birlikte söylendi

Bu yıl 47’ncisi düzenlenen Güzelyurt Portakal Festivali, muhteşem konserlerle tamamlandı.

Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında sahne alan Türkiye’nin efsane gruplarından Ayna hayranlarını adeta büyüledi.

Sahne performansıyla dikkat çeken sanatçının hayranları konser süresince şarkılarına eşlik etti. Ayna Grubu’nun “Akdeniz Akşamları”, “Gelincik” “Ölünce Sevemezsem Seni” gibi efsane olmuş parçaları hep birlikte söylendi.

Ülkemizin sevilen seslerinden Arda Gündüz ile Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Cihan Yıldız da festivalde konser verdi. Sevilen sanatçılar, bölge halkına unutulmaz anlar yaşattı.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre; bu yıl 16-22 Haziran tarihleri arasında yapılan festivalin finalini ise Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Tuğçe Kandemir yaptı. Amfi Tiyatro’da konser veren Tuğçe Kandemir muhteşem bir sahne performansı sergiledi.