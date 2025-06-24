Kontrolden geçirilecek

Lefkoşa’da çalıştığı mağazadan sattığı kadın kıyafetleri karşılığında müşterilerden aldığı toplam 3 bin 700 TL’yi çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Aysan Gardiyanoğlu (K-45) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 8 gün ek tutukluk emri verilirken, duruşmada detaylar aktarıldı. Ailesi ve yakınlarının zanlının kleptomani hastası olduğunu iddia ettikleri, bu nedenle doktor kontrolünden geçirileceği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis; Taşkınköy bölgesinde faaliyet gösteren bir mağazada çalışan zanlının 2025 yılı Mart-Haziran ayları içerisinde satmış olduğu kadın kıyafetlerine karşılığında aldığı 3 bin 700 TL parayı çaldığını belirtti. Polis; şikayetin 19 Haziran tarihinde geldiğini ve aynı gün zanlının tutuklandığını kaydetti.

Polis; mahkeme emri gereği zanlının ikametgahında yapılan aramada çeşitli kıyafetler bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis; zanlının evinde bulunan kıyafetlerin ücretini ödediğini beyan ettiğini, bu hususun araştırılacağını ifade etti. Polis; zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek tutuklama emri alındığını; bu süre içerisinde iş yerinin stokunda satım yapıldığını ve satış sisteminde araştırma yapıldığını açıkladı. Polis; yapılan araştırma sonucu kasada 607 bin TL tutarında açık tespit edildiğini kaydetti. Polis; ailesi ve yakınlarının zanlının kleptomani hastası olduğunu iddia ettiklerini, bu yönde araştırma yapacaklarını; Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde doktor kontrolünden geçirileceğini belirterek, 8 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

Kleptomani ne demek

Kelime anlamıyla "çalma hastalığı" olarak bilinen, kişinin kontrol edemediği bir dürtüyle eşya çalma isteği duyduğu bir ruh sağlığı sorunudur. Bu dürtüye karşı koyamama ve çalma eylemi, kleptomani hastalarını zor durumda bırakabilir.

