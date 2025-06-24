Güçlü destek verildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) İstanbul’da düzenlenen 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısının sonunda kabul edilen İstanbul Deklarasyonu’nda Kıbrıslı Türklerin haklı mücadelesine verilen güçlü desteği ile özden gelen haklarına ve maruz kaldığı haksız izolasyonun kaldırılması yönelik güçlü ifadelerin yer almasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında şöyle dedi:

“Deklarasyonun 24. paragrafında, Kıbrıs Türk Halkının özden gelen haklarına, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki haklı davasına açık ve güçlü destek verilmiş olması, göreve geldiğim günden beri sürdürmekte olduğum onurlu mücadelemizin uluslararası düzeyde giderek daha fazla karşılık bulduğunu göstermektedir. Bu deklarasyonla, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak bu gerçekler zemininde ve müzakere yoluyla mümkün olabileceği de bir kez daha teyit edilmiştir. Ayrıca, Deklarasyon’da halkımıza yönelik haksız izolasyonların aşılması amacıyla doğrudan temasların geliştirilmesine yönelik çağrıda bulunulması, mevcut statükonun değişmesi gerektiğine işaret etmekte ve Kıbrıs Türk Halkının uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesi yönündeki beklentimizle örtüşmektedir.”

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın zirvede yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllardır adil olmayan insanlık dışı izolasyonlara maruz bırakıldığını açık ve güçlü ifadelerle dile getirmesinin son derece anlamlı olduğunu vurgulayan Tatar, “Sayın Bakan, konuşmasında tüm üye ülkelere Halkımızla doğrudan temasları artırma ve Kıbrıs Türk Halkının özden gelen haklarına destek verme çağrısında bulunmuş, Kıbrıs Adasında iki Halk ve iki Devlet bulunduğunu vurgulayarak, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zeminindeki çözüm vizyonumuza açık destek vermiştir. Bu vesileyle, Sayın Fidan’a halkım adına bir kez daha teşekkür ediyor, İİT platformunda halkımızın haklı mücadelesine verilen bu güçlü desteği takdirle karşıladığımızı ifade ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Yapımı devam eden parkı ziyaret etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi yanında bulunan ve yapımı devam eden parkı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ziyarette Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Osman Çağakan’dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, kendisinin talebi sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Yeni Cumhurbaşkanlığı binası, Cumhuriyet Meclisi ve doğal parktan oluşan Cumhuriyet Yerleşkesinin yapıldığını belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür etti.

