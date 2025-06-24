Polis Ahmet’in peşinde

Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’a giriş yaparken 161 kilo kaçak etle yakalanan

Bengül Serbülent Gelgeç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün ek süre alındı. Güney Kıbrıs’ta yaşayan zanlının etleri Ahmet isimli şahıs için getirdiği açıklanırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; 20 Haziran 2025 tarihinde saat 14.30 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçen zanlının aracında gümrük memurları ve Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından yapılan aramada, bagajda 161 kilo dana eti tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis; zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve emare olarak alınan etlerin belediye ekipleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek tutuklama emri alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde ifade verdiğini belirtti.

Polis, zanlının etleri kimin için getirdiğine dair araştırma yapıldığını; Ahmet isimli bir kişiden bahsettiğini ve o şahsın arandığını belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme; zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

