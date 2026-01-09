Kritik noktalar kontrol altına alındı

Suriye’de PKK-SDG’nin Halep’te sivil yerleşim alanları ile Suriye ordusu unsurlarına yönelik saldırılarının ardından başlatılan askeri operasyon sürüyor. Suriye ordusu, Halep kentinde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye bölgelerinde belirlenen SDG-PKK hedeflerine yönelik harekâtını yoğunlaştırdı.

Operasyon kapsamında Eşrefiyye Mahallesi’nin büyük ölçüde kontrol altına alındığı, çatışmaların ise mahallenin bazı kesimlerinde ve Şeyh Maksud Mahallesi hattında devam ettiği bildirildi. Suriye ordusuna bağlı birliklerin, önceden tespit edilen ve sivillerin uzak durmaları yönünde uyarı yapılan PKK/YPG mevzilerini havan atışlarıyla hedef aldığı kaydedildi.

Halep Valiliği İç Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla Eşrefiyye, Şeyh Maksud, Beni Zeyd, Süryan, Hüllük ve Meydan mahallelerinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı Özel Görev Gücü birimlerinin de mahalleye intikal ederek arama ve tarama faaliyetlerine başladığı bildirildi.

Öte yandan, terör örgütü unsurları ile Suriye ordusu birlikleri arasındaki çatışmaların, Eşrefiyye’nin bazı kesimleri ile Şeyh Maksud Mahallesi hattında sürdüğü, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığı kaydedildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, örgütün Eşrefiyye çevresine düzenlediği havan saldırısında Suriyeli 4 basın mensubunun yaralandığını duyurdu.

Fidan: SDG uzlaşmak istemiyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan operasyona ilişkin konuştu. Fidan, "SDG uzlaşmak istemiyor. SDG'nin teröre ve ayrılıkçılığa artık veda etmesi gerekmektedir. Bölgemizin barışa ve refaha her zamankinden daha fazla ihtiyaç vardır. Türkiye, bölgede barışın ve istikrarın garantisi olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.Bakan Fidan ayrıca şunları söyledi: "Türkiye olarak temennimiz, Suriye'ye istikrar getirecek bir mutabakata varılmasıdır. Öte yandan, Halep'te sivil halka yönelik gerçekleştirilen saldırılar, SDG'nin gerçek niyetiyle ilgili endişeleri ne yazık ki haklı çıkarmış ve barış çabaları konusunda karamsar bir tabloya yol açmıştır."

AB'den itidal çağrısı

Suriye Ordusu'nun SDG-PKK operasyonuna dair Avrupa Birliği'nden tepki geldi. AB sözcüsü Anouar El Anouni operasyona ilişkin itidal çağrısında bulundu. "Taraflar barışçıl ve diplomatik çözüm bulmalı" dedi.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bu hafta Şam'a resmi ziyarette bulunması bekleniyor.

Halep'te YPG/SDG'ye yönelik operasyon

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi de yaralandı.