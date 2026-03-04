Can kaybı 72 bini aştı

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 116'ya ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte enkazdan çıkarılan 18 Filistinlinin cenazesi ile 2 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 631 kişinin öldürüldüğü, bin 700 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 753 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 116'ya, yaralı sayısının 171 bin 798'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Saldırılarını sürdürüyor

Bu arada İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde bulunan Eski Asker Mülteci Kampı'na yönelik baskını devam ettiriyor.

Kamptaki Halk Hizmetleri Komitesi Başkanı Macid Ebu Kişik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 500 İsrail askerinin kampta askeri eylemler yürüttüğünü söyledi.

İsrail askerlerinin ev ev dolayarak Filistinlileri alıkoyduğu ve kamptaki gençlik merkezinde sorguladığını aktaran Ebu Kişik, gözaltına alınan Filistinlilerin bazılarının serbest bırakıldığını belirtti.

Ebu Kişik, İsrail ordusunun ateş açması nedeniyle 2 Filistinlinin yaralandığını belirterek, İsrail askerlerinin baskında Filistinlilerin eşyalarına kasıtlı olarak zarar verdiğini kaydetti.

İsrail ordusu, pazartesi günü baskın düzenlediği Eski Asker Mülteci Kampı'nda Filistinlileri kuşatma altına alarak geniş çaplı bir şekilde evlere zorla girmeye başladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu "arananları yakalama" bahanesiyle Filistinlilere ait bölgelere baskınlar düzenliyor, zorla girdiği evlerdeki eşyaları tahrip ediyor ve saha sorgulamaları gerçekleştiriyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

