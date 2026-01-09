Lodos can aldı

Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olan kuvvetli fırtına İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın hızı yer yer 75-80 kilometreye ulaştı.

Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Bursa'da lodos nedeniyle çöken duvar, Aksaray'da ise uçan çatı nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Fırtına birçok kentte de tehlikeye yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir uyarısını yaptığı fırtına Marmara ve Ege'de dahil olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili oldu.

İstanbul'un birçok ilçesinde ağaçlar devrildi. Bakırköy Sahil Yolu'nda yola devrilen ağaç araçlarda hasara neden oldu.

Sahil Yolu'nun Yeşilköy yönü bir süre trafiğe kapandı. İstanbul Valiliği kentte 45 ağaç devrilmesi, 89 çatı uçması, 214 tehlike arz eden parça ihbarı, bir metruk bina çökmesi, bir istinat duvarı çökmesi olmak üzere toplam 350 ihbarın geldiğini bildirdi.

Lodos, Beyoğlu'nda tehlikeli anlara neden oldu.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle bir binanın çatısı yerinden koparak sokağa savruldu. O sırada sokaktan geçen iki kişi ve motokurye, uçan çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

İstanbul Bakırköy Sahil Yolu'nda şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç, dört aracın üzerine devrildi.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polis, itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler araçların üzerine devrilen ağaç parçalarını kaldırmak için uzun süre uğraş verdi.

Kaza sonrası yolun Yeşilköy istikameti trafiğe kapandı.

İlk olarak araçların üzerindeki ağaç parçaları ve dallar kaldırıldı. Ardından, kalan gövde ve büyük parçalar motorlu testerelerle kesilerek yoldan temizlendi.

Uzun süren kaldırma ve temizleme çalışmalarının ardından, devrilen ağaç ve hasarlı araçlar yoldan tamamen çekildi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu Yeşilköy istikameti ulaşıma açıldı.

Tersanede vinç devrildi

Tuzla'daki tersaneler bölgesindeki bir tersanede şiddetli rüzgarın etkisiyle vinç devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olayda ilk belirlemelere göre yaralanan olmadı.

Ayasofya’daki Mimar Sinan Minaresi'nin alemi düştü

Şiddetli rüzgar nedeniyle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ndeki Mimar Sinan Minaresi’ne ait alem, cami bahçesine düştü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından ilgili uzman ekiplerin gerekli güvenlik önlemlerini aldığını ve minare alemine yönelik müdahalenin titizlikle gerçekleştirileceğini bildirdi.

Açıklamada, cami bahçesinde devrilen ağacın belediye ekiplerince kontrollü şekilde kaldırılacağı da belirtildi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda TIR devrildi

Şiddetli fırtına karayolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Dilovası ilçesi geçişinde seyir halinde olan 2 TIR, şiddetli rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve otoyol ekipleri sevk edildi.

Kazalarda şans eseri yaralanan olmazken, devrilen araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Bursa ve Aksaray’da 2 can kaybı

Bursa’nın Kestel ilçesinde bulunan bir duvar, etkili olan lodos nedeniyle çöktü. Duvarın çökmesi sonucu 22 yaşındaki yabancı uyruklu A.N. olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaşanan olayın ardından Kestel Kaymakamı Recep Öztürk olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar Aksaray genelinde etkili oldu. Rüzgar nedeniyle Yaprakhisar köyünde bir restoranın çatısı uçtu.

Uçan çatı restoran sahibi olan Meral Tezer’in (60) kafasına düştü. Çatının altında kalan kadını gören restoran çalışanları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri kadını ambulansa alarak Güzelyurt İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.