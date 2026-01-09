Minikler medya dünyasını tanıdı

Creative Minds Kindergarten bünyesinde eğitim gören 3–6 yaş grubu öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Diyalog Medya Grubu’nu ziyaret etti. Minikler, medya dünyasını yakından tanıma fırsatı buldukları gezide hem eğlendiler hem de öğrenme deneyimi yaşadılar.

Ziyarete Diyalog Medya Grubu Reklam Müdürü Derya Ercan ve Ana Haber Spikeri Emre Diner de katıldı. Emre Diner, miniklere haber hazırlama süreci, haberin nasıl hazırlandığı ve yayına nasıl çıktığı gibi konularda bilgi verdi. Diner, çocukların yaş seviyesine uygun olarak haberin planlanması, çekim aşamaları ve spikerlik mesleği hakkında açıklamalarda bulundu.

Derya Ercan ise matbaa, stüdyo ve haber merkezi alanlarını miniklere gezdirerek, medya grubunun farklı birimlerinde yürütülen çalışmaları anlattı. Matbaanın işleyişi, stüdyodaki kamera ve ışık sistemleri ile haber merkezindeki monitör ve yayın kontrol odalarının işlevleri, çocuklara basit ve anlaşılır bir dille aktarıldı.

Ziyaret sırasında minikler, haberlerin nasıl oluşturulduğunu görmenin yanı sıra, matbaa ve stüdyo ekipmanlarını yakından inceleme fırsatı da buldu. Ziyaret, miniklerin merak duygusunu ve öğrenme isteğini artıran keyifli bir etkinlik olarak kayda geçti.

