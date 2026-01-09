banner564

Görmezden gelinemez

Cumhurbaşkanı Erhürman, Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen’in güneydeki törende Kıbrıslı Türklerden söz etmemesini eleştirdi

Görmezden gelinemez

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in önceki gün törende yaptığı konuşmada “Kıbrıslı Türkler”den söz eden tek bir satır olmamasını eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in dünkü törende yaptığı konuşmanın metnini okuduğunu, metinde “Kıbrıslı Türkler”den söz eden tek bir satır olmadığını söyledi.

“Yapay zeka alanındaki yenilikçilerin yarının teknolojilerini ‘Bizans kiliselerinin gölgesinde' geliştirdiklerini anlatıyor. Bu adanın tarihinde yalnızca Bizans varmış gibi!” diyen Cumhurbaşkanı Erhürman, “Görmezden gelelim, ilişkilerimiz bozulmasın” gibi bir anlayışları olmadığını vurguladı.
Erhürman, “Bizim için doğrusu şudur: Görmezden gelinmeyi görmezden gelmeyelim, her ortamda gösterelim ki ilişkiler doğru zemine otursun. Ne görüşmeden kaçarız ne de görüştüğümüzde düşüncelerimizi/gerçekleri/doğruları aktarmaktan kaçınırız” dedi.
Görüştükleri tüm AB ve AB üyesi devlet yetkililerine, "AB ile Kıbrıslı Türkler arasında da güven artırıcı önlemlere ihtiyaç var" diyerek anlattıklarını ve bundan sonra görüşeceklerine anlatacaklarının tam da bu olduğunu belirten

Erhürman şöyle devam etti;
“İşin siyasi boyutuna dair görüşlerimizi ve AB içindeki Kıbrıs ile ilgili anomaliyi daha önce çok açıkladık. Görüştüğümüz herkese de anlatmaya devam ediyoruz. Burada onlara tekrar girmeyeceğim. Ama AB yetkililerinin yalnızca bu konuşma metni üzerinde yeniden düşünmelerinin dahi anlatılmaya çalışılan pek çok şeyi anlamak açısından ufuk açıcı olacağı kanaatindeyim.
Bu adada Kıbrıs Türk halkı vardı, vardır, var olmaya da devam edecektir.
Sadece diyalog, sabır ve soğukkanlılık değil var olan. Kararlılığımızı kimse atlamasın…”

Erhürman Davis’i kabul etti
Bu arada Cumhurbaşkanı Erhürman, ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Julie S. Davis’i kabul ederek görüştü.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede son gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Erhürman’a kabulde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ eşlik etti.

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Pasternak
Pasternak - 4 saat Önce

Aslında sizi çok severler kasıtlı olarak unuttuğunu sanmazsın değil mi? Yanlışlık olmuştur.yoksa sizi sevmediklerini ellerine fırsat geçse bir bardak suda boğacaklarını düşünüyor olamazsın?:)))

Gözlemci
Gözlemci - 4 saat Önce

Mustaa Akınci elçiyle görüşmesinde elçiyi eşit statüdeki ikiz koltuğa oturtmuştu, Yeni düzende resmi var. Sayın Erhürman ise net bir mesajla elçiyi kendi danışmanının karşısına oturttu.

Öz
Öz - 3 saat Önce

Kıbrıs AB dönem başkanı oluyor.Hem Kıbrıslı Türkler, hem de Kıbrıslı Rumlar için büyük olay.Gerçi K/Türklerin bu olaya hiç bir katkısı olmadı hep Rumlar çalıştı ama Kıbrıs, kuzey, güney bir bütün olarak bir AB ülkesi. Dönem başkanlığı açılışına birçok ülke katıldı ama AB vatandaşı K/Türklerin bir temsilcisi yok. KC nin 1960 anayasasına göre veto yetkisi olan cumhurbaşkan muavini yani. Oysa bu önemli günde Erhürman’ın orada mutlaka KC nin ortağı K/Türklerini temsil etmesi lazımdı. Kapıdan kovsalar pencereden girmeliydi. Sonradan yaptığı beyanatın ilgili kuruluşlarca hiç bir önemi yok artık. Bir de “ Kıbrıs Türk halkı dün vardı, bu var, yarın da var “ sözü de doğru değil. Biz 1960 anlaşmasına göre Kıbrıs Türk Toplumu, Rumlar da Kıbrıs Rum toplumu olarak kabul ediliyor.Toplum demekten neden imtina ediliyor? Haken Erhürman BM ce K/Türk toplumu lideridir. Dünyanın konuştuğu dil ile konuşmaktan neden vaz geçildi.Bir gün çözüm olacaksa, K/zTürk toplumu ile K/Rum toplumu arasında olacak.İngilizlerin 2017 de sunduğu çözüm planında da “comunity=toplum) devleti denmekteydi.

Tamer Karadeniz
Tamer Karadeniz - 2 saat Önce

"Görmezden gelinmeyi görmezden gelmeyelim" guzel bir tekerleme.. Baska tekerlemeler de var. Mesela: al bu taka tukayi, taka tukaciya diye baslayan. Ama devir tekerlemelerle kelime oyunu yapma zamani degil.. Direkt, mert ve sert soylemler zamani.. GKRY de neden KKTC den bahsetsin ki.. Slovakyaya giden biri Cekyadan bahsetmez ki.. Onlar da bir zamanlar evliydi..

Rıza Nuri
Rıza Nuri - 42 dakika Önce

Gözlemci KKTCyi Görmezden mi geliyorlar ! Avrupa Konseyi Başkanı ile Uluslarası Toplumdan dışlanmış Ambargolar altındaki Yasaklanmış KKTCyi niye Dünya Görmezden geliyor acaba sorusunu öncelikle Kendinize sormanız gerekmiyor mu yani Sayın KKTC başkanı ?
AB yardımları gelene kadar KKTCumhuriyetindeki muazzam Külliye ofisinde ses çıkarmamanız gerekmiyor mu yani ?
Dilencinin ne Seçeneği olabilir ki !
Kıbrıslı Türklerin Altın yıllarını yaşadığı KTFD’tini daha çok arayacağız !

SIRADAKİ HABER
‘Öncelikli sorun’
‘Öncelikli sorun’
  1. GÜNEY

banner582

banner471

banner628

banner474