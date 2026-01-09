Tsunami olacak

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapacağını açıkladı. Üreticiler, saat 10.00’da Birlik binasında toplanarak, saat 11.00’de bakanlık önüne yürüyüş gerçekleştirecek.

Birlik Başkanı Adil Onalt, tüm üreticileri eyleme katılmaya çağırarak, taleplerine yanıt verilmemesi ha-linde gelecek haftaki eylemlerde “tsunami gibi araçlarla” bakanlık önüne gideceklerini söyledi.

Birlik binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Onalt, aylardır seslerini duyurmaya çalıştıkla-rını ancak hükümete seslerini ulaştıramadıklarını belirtti. Ülkenin sekiz aydır kurak olduğunu ve hay-vancılığın ciddi şekilde etkilendiğini defalarca dile getirdiklerini aktaran Onalt, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdeğirmenci ile Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Garabli’nin görevlerinden istifa etmelerini onurlu bir duruş olarak değerlendirdi.

Onalt, yaşanan olumsuzlukları aktarmalarına rağmen yetkililerin kendileriyle dalga geçtiğini ifade ede-rek, eylemin artık kaçınılmaz olduğunu belirtti. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un bazı açıklamalarda bulunacağına dair bilgiler olduğunu kaydeden Onalt, “Açıklama yapsa ne olacak, ambarlarda yine arpa yok. Üretici ezilip, hayvanlar ızdırap çekiyor. Yedirecek yem yok, ot yok, hiçbir şey yok” dedi.

Küçükbaşı bitirdiniz

Özellikle küçükbaş hayvan üreticilerinin durumunu eleştiren Onalt, “Küçükbaşı bitirdiniz. Küçükbaşa 50 yılda ilk defa hiçbir şey verilmedi” ifadelerini kullandı. Kuraklık döneminde küçükbaş üreticilerine hibe arpa verilmesi gerekirken üreticinin yok sayıldığını ileri sürdü. Onalt, “Bütün dünyada üretim des-teklenirken, siz bize köstek oldunuz. Biz de kopmamak için ant içtik, üretimi sürdüreceğiz” dedi. Girdi maliyetlerindeki artışa dikkat çeken Onalt, süte yapılan zamların üreticiye yansımadığını, imalatçıya aktarıldığını, desteklerin kesildiğini ve arpaya da zam yapıldığını belirtti. Hükümeti hayvancıyı düşün-memekle suçlayan Onalt, yalnızca hayvancılığın değil tüm üretim sektörlerinin darda olduğunu söyle-di.

Üreticinin maliyet ve üretim şartlarının göz ardı edildiğini vurgulayan Onalt, halka ucuz et ve süt su-nulsa da piyasa ve tüccarın denetlenmediğini belirterek, “Sonra suçlu hayvancı oluyor” dedi. Gerçek-leştirilecek eylemi varoluş mücadelesi olarak nitelendiren Onalt, günübirlik politikalardan duydukları rahatsızlığı ifade etti.

