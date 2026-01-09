Flamingolar, Güney Kıbrıs’ta bulunan Larnaka Tuz Gölü’nde konaklamaya başladı.

Her yıl olduğu gibi, göl bu kış da flamingolar için geçici bir yuva haline gelen göl ziyaretçi akınına uğruyor.

Larnaka şehir merkezine yalnızca birkaç dakika uzaklıkta bulunan göl, sakin suları ve huzurlu çevresiyle adeta doğal bir tabloyu andırıyor.

Flamingoların gölde oluşturduğu pembe renkli görüntüler, göl çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler ve fotoğraf meraklıları için eşsiz bir görsel şölen sunuyor.

Bu dönem, hem kuş gözlemcileri hem de doğa fotoğrafçıları için ideal bir zaman olarak öne çıkıyor.

Bu sezon, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilere doğa ile iç içe bir gün geçirme imkânı sunarken, Larnaka’nın doğal güzelliklerinin ve kuş çeşitliliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.



Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2026, 10:07