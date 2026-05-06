Macron durmuyor

Fransa ve Ermenistan arasında stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin ortak bildiri imzalandı.

Ermenistan’ın başkenti Erivan’da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında resmi temaslarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ortak basın toplantısında konuştu.

Ermenistan ve Fransa arasındaki dostluk bağlarına ve başta savunma alanında olmak üzere güçlendirilen ilişkilere dikkati çeken Macron, iki ülke arasında stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin ortak bildiri imzalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa ülkelerine yeni gümrük vergisi getireceği yönündeki açıklamalarını "istikrarsızlaştırıcı tehditler" olarak değerlendirdi.

ABD ile AB arasında gümrük vergileri konusunda bir anlaşma imzalandığını hatırlatan Macron, bu anlaşmaya saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

Macron, Orta Doğu'daki gerilime ilişkin ise Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sağlanması gerektiğini ve Fransa'nın savaşın başından bu yana diplomatik müzakerelere dönüş çağrısı yaptığını vurguladı.

