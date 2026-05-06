Görüşler sunuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında toplandı. Oturumda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilirken, iş sağlığı ve güvenliği, üretimde yaşanan sorunlar, ekonomi politikaları, enerji, mülkiyet ve yurt dışında yaşayan gençlerin durumu ele alındı. Çalışma yaşamına ilişkin tartışmaların öne çıktığı birleşimde, hükümet ile muhalefet temsilcileri farklı alanlarda değerlendirmelerde bulundu.

Kürsüden ilk sözü alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Neredeyiz?” konulu güncel konuşma yaptı.

Besim, iş sağlığı ve güvenliğinin ülkede ciddi bir problem olduğunu, ancak konunun sadece kaza veya olay meydana gelince tartışıldığını kaydetti. Besim, iş sağlığı ve güvenliğinin, eğitimden başlayarak, devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Gerekli denetimler yapılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da, iş sağlığı ve güvenliğinde hem sağlık hem de çalışma bakanlığının sorumluluğunun olduğunu belirtti. Hasipoğlu, bu alanda toplumsal farkındalığı artırmanın ve denetim, bilgilendirme ve işveren sorumluluğunun önem taşıdığını anlattı.

Hasipoğlu, iş yerlerinde en büyük sorumluluğun işveren ve Bakanlıkta olduğunu söyleyerek, iş yerlerinin sorumluluğunun çalışanlarını korumak olduğunu söyledi.

Bakanlığın baskın şeklinde denetimler yaptığını, uyarılar ve cezalar verdiğini dile getirerek, bu konuda da istatistiki bilgiler veren Hasipoğlu, iş sağlığı ve güvenliği için iş verenin sorumluluklarını yerine getirmesi, çalışanların kurallara uyması ve devletin denetim görevini eksiksiz yerine getirmesinin önemini vurguladı.

Kurumlar zorda

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) İskele Milletvekili Fide Kürşat da, “Üretimde Yaşanan Sorunlar” konulu güncel konuşma yaptı. Kürşat, ülkede üretime yönelik sıkıntıların arttığını, üreticilerin ödemelerini zamanında alamamasından dolayı sorunlar yaşadığını anlattı.

Kürşat, kurumların zorda olduğunu, maaş ödemelerini yapmakta zorlandığını, yatırım yapamadığını, üreticiye destek veremediğini, görevini yerine getiremediğini belirterek, eleştirilerde bulundu.

Vergisiz akaryakıt…

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, vergisiz akaryakıt konusuna değinerek, sadece eleştirmek için eleştirmenin yanlışlığına işaret etti.

Amcaoğlu, akaryakıtta, bu bölgede bu kadar olay yaşanırken, artış yapılmadığını, bunun KKTC ve Güney Kıbrıs fiyatlarına bakıldığında rahatça görüldüğünü, ekonomide de, bu kadar olaya rağmen çalışma yaşamının geliştiğini, ithalatın arttığını, ihracatta bir kısım düşüş yaşandığını ancak bunun da savaş kaynaklı olduğunu anlattı.

Amcaoğlu, her şeye rağmen ülke ekonomisinin iyi noktada olduğunu, denetimlerin teknolojik yatırımlarla geliştirildiğini, denetlemelerin fiziki olarak da sürdürüldüğünü belirtti, Hal Yasası kapsamında da çok kısa bir sürede hallerin ihaleye çıkacağını kaydetti.

İnsanlık dışı bir çalışma alanı

CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, “Öngörüsüz Yönetimin Zararları: Teknecik’te Sigorta Eksikliği ve Yabancıların Mal Alımında YGK Usulü” konusunda güncel konuşma yaptı.

Solyalı, yabancıların uzun vadeli mal satın alınması ya da kiralanması ve geçen ay Teknecik Elektrik Santrali’nde patlayan makineler hakkında konuşacağını söyledi.

Teknecik Elektrik Santrali’nde geçen ay patlayan makinelerle ilgili bir değerlendirme raporunun gündeme geldiğini söyleyen Solyalı, santralde yaşanan gelişmeleri ve oradaki çalışma koşullarını anlamak için santrale gittiklerini belirtti.

Solyalı ayrıca Lefkoşa’daki Tapu Dairesi'nin "insanlık dışı bir çalışma alanı" olduğunu savunarak, bu konuda da bir adım atılması talebinde bulundu.

Güney baltaladı

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Ürün Solyalı’nın sorularını cevaplamak için söz aldı.

Oğuz, Tapu Dairelerinin hem fiziksel durumları hem de personel sayıları hakkında bilgi verdi.

Yabancıların mal alımı konusunda yasakçı bir bakış açısına sahip olmadıklarını belirten Oğuz, açılımdan yana olduklarını ancak sektörde bir daralma olduğunu, daralmanın sebebinin Güney Kıbrıs’ın KKTC’ye yönelik baltalamaları olduğunu vurguladı.

Oğuz, yasa tasarısı üzerinde çalıştıklarını da belirterek, tasarıyı önümüzdeki günlerde Meclise getirmeyi düşündüklerini kaydetti. “KKTC toprakları yabancıların eline geçiyor” şeklinde bir söylem olduğuna da dikkat çeken Oğuz, bu söylemin gerçek olmadığını bu yöndeki eleştirilere mahal vermemek için, tasarıyı o yönde hazırladıklarını belirtti.

Gençlerin durumu tartışıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu, “Önemli Siyasi Gelişmeler” konulu güncel konuşma istemiyle söz aldı.

Ülke dışında yaşamak durumunda olan gençlerin sorunlarını dile getirmek üzere söz aldığını belirten Özuslu, Kıbrıslı Türk diasporasının en genç kesimini oluşturan gençlerin kendi aralarında

Gençlerin hangi iş kollarında çalıştıklarına dair istatistiki verileri de paylaşan Özuslu, ankette yer alan Kuzey Kıbrıs'a dönüşle ilgili bir soruda, “liyakat sorununun” öne çıktığını dile getirdi.

“Yani her 10 gencimizden 8'i, Kıbrıs'a geri dönseler bile, yeniden yurt dışına kaçmak zorunda kalabilirim kaygısı taşıyor.” diyen Özuslu, konuşmasında ankette yer alan bazı veriler de paylaştı.

Katılımcıların yüzde 29'unun Kıbrıs'a dönmeyi düşünmediğini ifade ettiğini dile getiren Özuslu, “’Kararsız olanlar’ yüzde 22, ‘koşullara bağlı olarak dönebilirim’ diyenler yüzde 20, ‘büyük olasılıkla döneceğim’ diyenler yüzde 15 ve ‘kesinlikle döneceğim’ diyen kesim ise yüzde 14.” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, milletvekillerinin güncel konuşmalarının ardından tamamlandı. Bir sonraki birleşim 11 Mayıs Pazartesi saat 10.00’da yapılacak.