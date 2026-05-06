Yoğun katılım oldu

Poker turnuvalarının en başarılı organizasyonlarından biri olan Merit Poker Classic, bu yıl da 34 farklı ülkeden yüzlerce oyuncunun katılımıyla gerçekleşti.

Merit Royal Diamond Hotel ev sahipliğinde düzenlenen ve 27 Nisan’da başlayan turnuvanın yarın tamamlanması bekleniyor.

Dünyada yaşanan krize rağmen poker ustalarının Kuzey Kıbrıs’a gelmesi büyük bir başarı olarak

değerlendiriliyor.

Organizasyonla ilgili olarak basına açıklamada bulunan Merit Poker Marketing Müdürü Hakan Çamlıbel, Merit Poker Classic turnuvasına ilişkin yaptığı açıklamada organizasyonun uluslararası ölçekte yoğun katılımla gerçekleştirildiğini bildirdi. Turnuvada bin 200’ün üzerinde oyuncunun yer aldığını belirten Çamlıbel, oyuncuların aileleriyle birlikte toplamda yaklaşık 2 bin 500 misafirin ağırlandığını ifade etti.

Çamlıbel; Avrupa, Orta Doğu ve Asya başta olmak üzere 34 farklı ülkeden katılım sağlandığını vurgulayarak, coğrafi ve bölgesel sıkıntıların yaşandığı bir dönemde bu ölçekte bir organizasyonun gerçekleştirilmesinin zorluklarına dikkat çekti. Tüm bu koşullara rağmen turnuvanın başarıyla düzenlendiğini belirten Çamlıbel, organizasyonun ülke tanıtımı ve turizm açısından önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Turnuvanın özellikle konaklama sektörüne doğrudan katkı sağladığını dile getiren Çamlıbel; Girne ve Alsancak’taki otellerin gelen misafirleri ağıladığını, bunun yanı sıra restoranlar, ulaşım sektörü ve yerel esnafın da fayda sağladığını ifade etti. Merit markasının uluslararası bilinirliğinin organizasyonun başarısında önemli rol oynadığını kaydeden Çamlıbel, Avrupa ve dünya genelinde tanınan bir marka olmaları sayesinde katılımcıların güvenini kazandıklarını ifade etti. Çamlıbel, Merit Poker Classic’in temel amaçlarından birinin markayı daha geniş kitlelere tanıtmak ve ülke turizmine katkı sağlamak olduğunu vurguladı.