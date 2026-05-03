Sırada Küba var

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında gerilim yaşandığı bir dönemde Küba'yı, "kısa sürede yönetimi devralacakları" bir yer olarak tanımladı.

Fox News'un haberine göre Trump, Florida eyaletinde yaptığı konuşmada, Küba'ya tehditte bulundu.

Trump ayrıca, "İran'dan dönerken uçak gemilerimizden belki de USS Abraham Lincoln, kıyı yakınlarında demirleyecek ve 'Çok teşekkürler, pes ediyoruz' diyecekler" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Küba'ya yönelik tehditleri

Trump, 13 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran gündeminin ardından Küba konusuyla da "ilgileneceklerini" kaydetmiş, "Küba farklı bir hikaye. Orası yıllardır korkunç şekilde yönetiliyor. İran'dan sonra oraya bakabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ise olası bir ABD işgaline ilişkin, "Eğer bu gerçekleşirse çatışma olur, mücadele olur, kendimizi savunuruz ve eğer ölmemiz icap ediyorsa ölürüz" demişti.

Küba'da 1 Mayıs: ABD'ye tepki gösterildi

Küba'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşüne katılan on binlerce kişi, ABD'nin ülkeye uyguladığı ambargoyu protesto etti.

Küba Komünist Partisi Merkez Komite Üyesi Osnay Miguel Colina, burada yaptığı konuşmada, ABD'ye tepki göstererek, "Biz saldıran, nefret, fanatizm ya da çatışma tohumları eken bir halk değiliz. Bizler asil, iyi niyetli ve kazanımları savunmaya hazır bir halkız" ifadesini kullandı.

Canel'den Trump'a yanıt

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Küba'da "kısa sürede yönetimi devralacakları" yönündeki açıklamasına, "Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir saldırgan Küba'da teslimiyet bulamayacak." yanıtını verdi.

Canel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki paylaşımında, Küba'yı "kısa sürede yönetimi devralacakları" bir yer olarak nitelendiren Trump'a cevap verdi.

ABD'nin Küba'ya yönelik askeri saldırı tehditlerini "tehlikeli" ve "benzeri görülmemiş" olarak nitelendiren Canel, uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Canel, şunları kaydetti:

"Uluslararası toplum bu durumu not etmeli ve ABD halkıyla birlikte, intikam ve hegemonya hırsıyla dolu, küçük ama zengin ve nüfuzlu bir grubun çıkarlarını tatmin etmek adına böylesine vahşi bir kriminal eyleme izin verilip verilmeyeceğine karar vermelidir. Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir saldırgan Küba'da teslimiyet bulamayacak. Ulusal toprakların her bir santimi için ve bağımsızlığı savunmaya kararlı bir halkla karşılaşacak."

