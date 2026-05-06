35 bini aşkın öğrenci  okula gidemeyecek

Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, öğrenci taşımacılığı hizmetlerinin bugünden itibaren, sorunlar giderilinceye kadar durdurulacağını açıkladı.

Topaloğlu, Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, kararın hükümetin aylardır ödeme yapmaması nedeniyle alındığını belirterek, öğrenci taşımacılığı ücretlerinin yaklaşık dört aydır ödenmediğini ileri sürdü.

Bu durumun sektörü sürdürülemez hale getirdiğini savunan Topaloğlu, kararın zorunluluktan kaynaklandığını ifade etti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova ve hükümete tepki gösteren Topaloğlu, hükümeti çocukları mağdur etmekle suçladı.

Topaloğlu, sektöre birlik çağrısında bulunarak, tüm paydaşların ortak hareket etmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Basın açıklaması yapılacak

Kar-İş, bugün Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak.

Başkan Fuat Topaloğlu, açıklamanın saat 10.30’da gerçekleştirileceğini duyurdu.



Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2026, 09:53