İran ile ABD arasındaki Hürmüz krizi devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Basra Körfezi'ndeki gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan çıkışı için Amerikan gemilerinin eşlik edeceğini duyurmasının ardından yükselen tansiyona İran'dan yanıt geldi.

İran'ın Fars Haber Ajansı, 2 füzenin bir Amerikan savaş gemisini Cask adası yakınlarında “İran uyarılarını yoksaydığı için” vurduğunu açıkladı. Fars ayrıca ABD gemisinin bölgeden uzaklaştığını belirtti.

İran Donanması da ABD savaş gemilerinin Hürmüz'e girişlerinin engellendiğini duyurdu.

Ancak İran'ın iddialarına ABD'den yalanlama geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, herhangi bir ABD gemisinin vurulmadığını söyledi. ABD güçlerinin “Özgürlük Projesi” kapsamında işlediğini ve İran limanlarına yönelik ablukanın uygulandığı ifade edildi.



İran'ı yeryüzünden silerim

Trump, Fox News'e yaptığı açıklamada İranlıların, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere rehberlik eden Amerikan gemilerine saldırmaları halinde "yeryüzünden silineceklerini" söyledi.

Trump, ticari gemilere müdahale etmeye çalışan İran'a ait 7 küçük tekneyi batırdıklarını söyledi. "İran'ın elinde sadece bunlar kaldı, Güney Kore gemisi dışından Boğaz'dan geçen gemilerde hasar yok dedi.

İran “vurduk”, ABD “vurulmadık” dedi

İran, Hürmüz'de uyarıları dikkate almayan Amerikan savaş gemilerine seyir füzeleri, roketler ve dronlarla uyarı atışı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları, “Hürmüz Boğazı'nda açıkladığımız kuralları ihlal eden gemiler güç kullanılarak durdurulacak” ifadelerini kullandı.

İki gemi geçiş yaptı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, ABD bandıralı iki ticari geminin Hürmüz Boğazı'ndan başarıyla geçtiğini söyledi.

CENTCOM, "ABD Donanması'na ait güdümlü füze muhriplerinin, “Özgürlük Projesi'ni” desteklemek amacıyla Hürmüz Boğazı'ndan geçtikten sonra şu anda Arap Körfezi'nde faaliyet göstermekte" açıklamasını yaptı.

Amerikan kuvvetlerinin, ticari gemi taşımacılığı için geçişi yeniden sağlamaya yönelik çabalara aktif olarak destek verildiği ifade edildi.

Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent de ABD'nin Hürmüz'ü açtığını, İranlıların boğazı kontrol etmediğini söyledi.

Fox News'a konuşan Amerikalı bakan, “Şimdi uluslararası ortakların İran'a baskı kurması için iyi bir zaman” ifadelerini kullandı.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda denizcilik düzenlemesine müdahalesinin ateşkesin ihlali anlamına geleceğini belirtti. Azizi, “Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi, Trump'ın yanıltıcı paylaşımlarıyla yönetilemez.” ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişlerinin sağlanması amacıyla hayata geçecek "Özgürlük Projesi"ne destek vermeye başlayacağını ve bu süreçte 15 bin askeri personelin görev alacağını duyurmuştu.



Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2026, 09:49