‘Paymix-3’ operasyonu

Türkiye’de yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik yürütülen “Paymix-3” operasyonunda, aylık yaklaşık 3 milyar dolar işlem hacmine ulaştığı tespit edilen bir suç ağına darbe vuruldu. Operasyon kapsamında 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı tespit edilerek sunucular devre dışı bırakıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli Paymix-3 operasyonuyla aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları işlem hacmine ulaşan, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan "kirli mekanizmanın" çökertildiğini bildirdi.

Gürlek, Sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının güçlü koordinasyonu ve eşgüdümlü çalışmalarıyla, sanal bahis ve kara para trafiğinin küresel ağlarının bir bir deşifre edildiğini belirtti. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığıyla "Paymix-3" operasyonunun düzenlendiğini aktaran Gürlek, şunları kaydetti: "Paymix-3 operasyonuyla, organize suç örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirilmiştir. Aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları işlem hacmine ulaşan, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kirli mekanizma adalet teşkilatımızın ve kahraman jandarmamızın titiz takibiyle çökertilmiştir. Bu operasyonla 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı hedef alınarak sunucuları devre dışı bırakılmış, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ve 1200 internet uzantısına yönelik siber damarlar kesilmiştir. Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı toplam 38 şüpheli hedef alınarak, suç gelirleriyle finanse edilen şirketlere TMSF kayyım olarak atanmıştır." Operasyonu yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığını tebrik eden Gürlek, "Vatandaşlarımızın huzuruna ve ülkemizin finansal güvenliğine kasteden hiçbir illegal yapıya geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

